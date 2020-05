IGD (Esp e Le Maioliche): bene la riapertura dei centri commerciali, affluenza all’80%

IGD Immobiliare Grande Distribuzione – uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail, sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale, fra cui l’Esp di Ravenna e Le Maioliche di Faenza – dichiara soddisfazione per i dati riferiti al numero di visitatori dei centri commerciali in Italia a partire da lunedì 18 maggio. IGD esprime particolare soddisfazione nel riscontrare che, nei 3 giorni fra lunedì 18 e mercoledì 20 maggio, l’80% dei visitatori rispetto allo stesso periodo del 2019 ha scelto di tornare a frequentare fin da subito i propri centri commerciali.

Altro dato significativo, attualmente oltre il 90% dei punti vendita risulta aperto ed operante, mentre i rimanenti si stanno organizzando per aprire quanto prima. Le strutture di IGD peraltro non hanno mai chiuso durante il lockdown, garantendo i servizi primari (generi alimentari, farmacie, ottica e altri) ed adottando ogni misura necessaria ad operare in piena sicurezza.

Per IGD questo è frutto “delle importanti misure adottate a tutela della sicurezza e salute dei visitatori e degli operatori nelle Gallerie Commerciali: percorsi differenziati fra servizi essenziali e non, climatizzazione basata sul ricambio naturale dell’aria e non sul suo riciclo, disinfezione quotidiana e sanificazione periodica, termocamere per la rilevazione della temperatura corporea in assoluta discrezione e tutela della privacy, accesso prioritario per personale medico o infermieristico, rispetto del limite di 1 persona ogni 10 mq con blocco automatico degli accessi. Il tutto supervisionato dalla vigilanza del centro commerciale, a cui è affidato anche il compito di evitare assembramenti e di far rispettare l’obbligo di indossare le mascherine.”