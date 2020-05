Rimborsi addizionale comunale Irpef 2018 e della Tari 2019: oltre 200mila euro in arrivo nelle tasche dei cittadini ravennati che hanno fatto domanda

In questi giorni molti cittadini ravennati stanno ricevendo il rimborso Tari 2019 e addizionale comunale Irpef 2018, secondo la procedura che il Comune di Ravenna ha adottato da diversi anni.

Complessivamente saranno erogati dal Comune rimborsi per 208.402,28 euro a favore di cittadini e cittadine in condizioni di difficoltà economica che hanno presentato domanda ricevendo riscontro positivo.

In particolare sono state esaminate 1.291 domande relative alla richiesta di rimborso Tari; di queste ne sono state accolte 1.226 per un rimborso complessivo di 154.469,28 euro. Sono poi arrivate a Ravenna Entrate, che gestisce la procedura per conto del Comune di Ravenna, 564 domande di rimborso dell’addizionale comunale Irpef 2018; di queste ne sono state accolte 528, per un ammontare di 53.933 euro.

“Nell’ambito delle scelte strategiche della nostra amministrazione – spiega l’assessora al Bilancio e ai Servizi sociali Valentina Morigi – da sempre indirizzate a sostenere le fasce più fragili della popolazione, da anni abbiamo messo in campo, disciplinandone le modalità di richiesta, interventi a favore dei cittadini in particolari difficoltà economiche, che consentono il rimborso della Tari e dell’intera addizionale comunale Irpef. Si tratta di una misura di sostegno che quest’anno assume un particolare valore, in relazione alla crisi causata dall’emergenza Coronavirus, che ha avuto una ricaduta economica e sociale fortissima su famiglie ed imprese e che stiamo affrontando mettendo in campo misure ulteriori e straordinarie come, solo per fare alcuni esempi, il fondo per la solidarietà alimentare e l’anticipo degli ammortizzatori sociali a chi, pur avendone diritto, non li ha ancora ricevuti”.