Young Tables fa tappa a Faenza: appuntamento con i giovani per capire come sviluppare le loro idee

“Cari giovani, il mondo va veloce: cosa possiamo fare come amministrazione comunale per essere vicini ed efficaci alle vostre esigenze e mettere in campo insieme iniziative e progettualità?”. A porre la domanda è l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Faenza, Simona Sangiorgi, che così si rivolge ai giovani di Generazione Z e Millennials (23-38 anni) partecipanti al Young Tables, in programma mercoledì 27 maggio alle ore 15.

Il “Tavolo giovane”, che fa la sua prima tappa con focus Faenza, mette a confronto numerosi esponenti del tessuto economico, culturale e istituzionale locale con chi ha voglia di fare, di innovare, di condividere. Creata da Pleiadi International e Gerebros, l’iniziativa fa parte di un progetto di largo respiro, Forum Young System, nato per fare interagire giovani e territorio. Una iniziativa che per la prima volta “sbarca” nel tessuto faentino con la partecipazione di Barbara Savorani di Gigacer, Gianluca Fantini amministratore delegato di Finceramica, il designer Marco Bartoletti e l’architetto Luigi Cicognani entrambi dello studio faentino che porta il loro nome, e altri nomi in arrivo.

Personaggi del territorio affiancati da altri ‘nazionali’ come Tatiana Coviello HR Director Volksbank. Presente, Vincenzo Tiani, avvocato eclettico (anche) giornalista di Wired. Personaggi di spiccata personalità e spessore che, con le proprie video-domande, stimoleranno il confronto digital live. L’evento, evoluto in formato smart dall’iniziale progetto di incontro, sarà originale e innovativo nelle soluzioni tecnologiche, nel ritmo –previsti show anche del Trio Eccentrico– e nella narrazione – storyrecording di Alessandro Bonaccorsi.

Si svolgerà in diretta live su Zoom – registrazioni aperte al sito forumyoung.it/tables/faenza/– e diretta steaming su Facebook e Linkedin. Le iscrizioni sono ancora aperte. Forum Young System Young Tables è una iniziativa che fa parte di un progetto di ampio respiro, Forum Young System, dedicato a due generazioni (Z e Millennials) in dialogo con i protagonisti dell’economia del territorio. Il sistema include: l’OsservatorioYoung, piattaforma di sondaggi permanente che raccoglie dati direttamente dai giovani, per condividerli in mappe di orientamento e tendenza. Le Young Tables, tavoli digitali aperti a gruppi di Millennials e Z Gen di tutta Italia ma con focus territoriali: Faenza, Roma, Cesena, Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna, Firenze, Torino,..il Forum Young Talk, l’evento annuale di sintesi delle idee e confronti emersi, che si terrà il 27 novembre 2020. Forum Young System si sviluppa in collaborazione anche con l’Università di Bologna, Enti di Ricerca, incubatori e imprese di eccellenza del territorio. Forum Young è un progetto di Pleiadi International, Agenzia di Comunicazione integrata, e GereBros Live Communications. Main partners: Bartoletti e Cicognani e Visualitica.