Al via il progetto “Welcome!”a Cervia e Milano Marittima: un’immagine coordinata per vivere in sicurezza le vacanze

Parola d’ordine: accoglienza in sicurezza. La speciale accoglienza di sempre con tutti gli accorgimenti per garantire ai turisti la massima tranquillità. Un messaggio forte, da comunicare tutti insieme attraverso un’immagine coordinata con un unico fil rouge e un progetto di comunicazione integrata studiati ad hoc per Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata.

È questa la proposta approntata da Milano Marittima Life, Proloco Milano Marittima e Balestri & Balestri, in collaborazione con Federalberghi e Assohotel, per aiutare le attività commerciali, ricettive, di ristorazione e balneari ad affrontare al meglio la ripartenza dopo il lungo lockdown, dotandole di tutti gli strumenti e i materiali necessari per ricevere i turisti in modo gradevole, efficiente, sicuro.

“Welcome!” dà il benvenuto più caloroso di sempre ai loro ospiti, lo fa mettendo nella proposta di vacanza gli ampi spazi e la bellezza che rendono uniche queste località della riviera, ma quest’anno con un elemento in più: la tranquillità della sicurezza. Il progetto prevede di caratterizzare con un’immagine coordinata tutti i materiali utili per attuare le linee di contrasto al Covid 19 nei locali pubblici: colonnine porta-gel igienizzante e da mettere all’ingresso, adesivi di segnalazione da collocare a terra o sulle pareti per segnare le distanze e i percorsi, totem, schermi in plexiglas per le recepetion, espositori, ecc.

Per gli operatori si tratta di un doppio vantaggio. In questo modo, infatti, non saranno costretti a cercare soluzioni ‘fai-da-te’. Inoltre, avranno a disposizione attrezzature dall’aspetto curato e gradevole che – nell’idea dei promotori – dovranno diventare il simbolo diffuso dell’impegno di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata per contrastare il Covid, offrendo ai turisti l’immagine di località organizzate, positiva e un messaggio di tranquillità e sicurezza.