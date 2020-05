Confesercenti Faenza: le imprese hanno il coraggio di ripartire e vanno sostenute

“Quasi tutte le imprese hanno riaperto la propria attività appena è stato possibile – afferma Walter Dal Borgo, presidente della Confesercenti di Faenza -. Gli imprenditori del commercio hanno riaperto con entusiasmo e nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dagli appositi protocolli regionali. Dopo una settimana di lavoro, Confesercenti ha condotto una ricerca fra i propri associati per misurare l’andamento delle attività”.

“Nell’area Nord Italia – prosegue Dal Borgo – il segmento con maggiore gratificazione è quello di parrucchiere e centro estetico, dove oltre l’80% si dichiara soddisfatto dell’andamento. Per quanto riguarda il comparto abbigliamento e calzature, afferma di essere soddisfatto il 47% delle imprese. Tale giudizio scende al 21% nei bar e all’11% nei ristoranti”.

“Per i bar e fra le imprese della ristorazione – sostiene il direttore della Confesercenti di Faenza, Chiara Venturi – è stata anche complessa la modalità per arrivare alla riapertura e su questi aspetti è necessario aprire una parentesi. Le imprese informano i clienti con apposita cartellonistica, disponibile gratuitamente presso la nostra sede, e sostengono direttamente costi di gestione più elevati poiché è evidente che per un bar servire quasi tutte le consumazioni al tavolo comporta spese sensibilmente più alte”.

“Dopo aver eseguito tutto questo – spiega Chiara Venturi – l’impresa ha già abbondantemente fatto la sua parte. Da quel punto in avanti la responsabilità ed i comportamenti sono individuali e non possono ricadere sulle spalle degli imprenditori sia sul piano etico che su quello giudiziario. Non possiamo tacere anche altre criticità. Siamo uno strano Paese: le regole per riaprire dopo oltre due mesi di chiusura arrivano con 48 ore di anticipo, dopo estenuanti tira e molla fra Regione e Governo. È una palese mancanza di sensibilità e rispetto verso chi sta mettendo in gioco la propria esistenza e il proprio futuro”.

“Prendiamo ciò che c’è di buono – conclude il direttore della Confesercenti di Faenza – il segnale concreto della grande voglia di ripartire e tornare alla normalità di settori duramente colpiti da questa crisi. Imprese che hanno la voglia di ripartire e che meritano un grande applauso e i migliori auguri per il coraggio che dimostrano mettendosi in gioco in un contesto molto difficile”.