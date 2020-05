La CMC di Ravenna ottiene l’omologa al concordato. Il Sindaco de Pascale: “Ottimo per tutta la città e non solo”

“Un’ottima notizia per tutta la nostra città e non solo! La CMC di Ravenna – commenta il sindaco Michele de Pascale – ha ottenuto l’omologa al concordato, che le permetterà di poter mettere in campo il suo progetto di rilancio. Nella ripartenza sarà fondamentale l’investimento pubblico in infrastrutture ed è importante che la Città e il Paese possano usufruire delle competenze di una protagonista assoluta come è sempre stata e come deve continuare ad essere la CMC”.