Lavori nel Porto di Ravenna: firmati contratti per 30 milioni di euro, in preparazione contratti per altri 15 milioni entro l’anno

L’Autorità Portuale di Ravenna ha firmato questa settimana contratti per lavori di manutenzione in porto per circa 30 milioni di euro. Ulteriori circa 15 milioni di euro di appalti saranno da chiudere entro l’anno. In fase avanzata di progettazione è anche la Fase 2 del Progetto Hub Portuale (valore circa 160 milioni) mentre per la Fase 1 si è in attesa dell’assegnazione della gara, a breve.

I LAVORI: BANCHINA DI PORTO CORSINI, BANCHINE MARCEGAGLIA E MAGAZZINI GENERALI, DARSENA PESCHERECCI DI MARINA E MERCATO DEL PESCE, FABBRICA VECCHIA, PARCO DELLE DUNE A PORTO CORSINI

Gli appalti sono frutto del lavoro tecnico e contrattuale svolto nei mesi scorsi nonostante le difficoltà create dall’emergenza sanitaria. Gli appalti più significativi sono quelli relativi alle manutenzione delle briccole di accosto presso i pontili in Pialassa Baiona, per un valore di più di tre milioni di euro; al rifacimento della banchina di attracco del traghetto a Porto Corsini, opera del valore di tre milioni di euro (che sarà realizzata senza interferenze sulla viabilità del paese durante il periodo estivo); alla ristrutturazione delle banchine “Marcegaglia” in sinistra Canale Candiano, investimento da oltre 12 milioni di euro ed il rifacimento della banchina “Magazzini Generali” in destra canale, per oltre 8 milioni di euro. Oltre a vari interventi di manutenzione elettrica ed edile per più di un milione di euro.

Inoltre, è imminente l’avvio dei lavori di posa del cavo della fibra ottica (Banda Ultra Larga) nell’ambito portuale, per circa 700 mila euro, per il quale era stato comunicata nelle settimane scorse la firma del contratto con Lepida SpA, al quale si aggiunge ora un ulteriore contratto del valore di 150 mila euro per la posa della fibra ottica (Banda Ultra Larga) in Darsena di città, che è stato affidato questa settimana.

Sul fronte ferroviario, RFI sta ultimando i lavori (bloccati causa Covid) per il bypass ferroviario in sinistra Canale Candiano che permetterà ad oltre 4000 treni/anno di non entrare nella stazione ferroviaria in città, proseguendo dal porto direttamente verso Bologna /Ferrara.

A questi si aggiungono i progetti in fase di avanzata preparazione, fra i quali la sistemazione della darsena pescherecci a Marina di Ravenna (valore oltre 2 milioni di euro, con gara entro il 2020 e lavori nel 2021); la ricostruzione della banchina Nadep (valore 1 milione di euro e avvio lavori entro il 2020) e della banchina della Fabbrica Vecchia (valore 4,4 milioni di euro ed inizio lavori a fine anno) quest’ultima propedeutica al recupero dell’immobile. È in fase avanzata l’iter autorizzativo, che dovrebbe concludersi entro l’anno, del progetto del Parco delle Dune a Porto Corsini (valore 6,5 milioni, procedura di gara ed inizio lavori nel 2021). Inoltre entro il 2020 sarà redatto il progetto esecutivo per la ristrutturazione del Mercato del Pesce a Marina di Ravenna (valore di circa 1,5 milioni di euro, inizio lavori nel 2021). Per un totale di ulteriori circa 15 milioni di euro di appalti da chiudere entro l’anno.

Tutti questi interventi si collocano al di fuori del Progetto dell’Hub Portuale di Ravenna, per il quale a breve la Commissione Tecnica dovrebbe individuare il nome del General Contractor al quale affidare oltre 200 milioni di euro di lavori da avviare entro la fine dell’anno. L’Autorità Portuale, nel frattempo, sta già lavorando per preparare l’istruttoria della “Fase 2 del progetto Hub Portuale”, cioè quella che porterà i fondali del canale Candiano alla quota di -14,5 e che prevede lavori, tra i quali la realizzazione dell’impianto di trattamento fanghi di escavo, per ulteriori 160 milioni di Euro.

Questi interventi sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa con la partecipazione del Presidente di AP Ravenna Daniele Rossi, del Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, dell’Assessore regionale ai trasporti Andrea Corsini e del Presidente della Camera di Commercio Giorgio Guberti.

DANIELE ROSSI: ENTRO DUE SETTIMANE ASSEGNEREMO LA GARA PER l’HUB PORTUALE

“Abbiamo continuato a lavorare in questi mesi ed ora stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro – ha dichiarato il Presidente di AP Daniele Rossi – Il porto della Regione Emilia-Romagna è un nodo strategico della rete logistica del Paese e questi investimenti garantiranno occupazione e crescita al sistema produttivo locale e regionale e contribuiranno alla ripresa dell’economia nazionale.”

“Per quanto riguardo il Progetto Hub Portuale Ravenna – ha precisato Rossi – la decisione della Commissione esaminatrice è attesa entro una o al massimo due settimane. Non ci dovrebbero essere intoppi, non me ne sono stati segnalati. Dopo la selezione del General Contractor ci vorrà un mese circa per la pratica amministrativa della stipula del contratto e quindi altri tre – quattro mesi per la progettazione esecutiva. Il mio ottimismo mi fa ritenere che entro la fine del 2020 potremo avere la prima draga al lavoro per l’escavo del porto di Ravenna.”

Meno ottimismo invece per quanto riguarda i traffici. Tutti i porti italiani sono in sofferenza e Ravenna non fa eccezione. La ripresa è attesa a questo punto per il 2021.

ANDREA CORSINI: INVESTIMENTI PER IL PORTO SONO STRATEGICI

“Si tratta di una serie di interventi strategici per un’infrastruttura pubblica fondamentale per la competitività e l’attrattività del territorio e dell’intera Emilia-Romagna. – ha affermato Andrea Corsini, Assessore regionale a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio che ha ricordato anche l’impegno di RFI per l’investimento da 48 milioni per le due stazioni merci in destra e sinistra Candiano – In particolare per gli investimenti nel sistema ferroviario, insieme a Rfi, alla città di Ravenna e all’Autorità Portuale abbiamo sostenuto l’intera fase di analisi e progettazione degli interventi grazie a un protocollo d’intesa sullo sviluppo di quello che per noi è un punto di snodo nevralgico dell’economia regionale. Seguendo le indicazioni dell’Unione europea, intendiamo favorire sempre più il potenziamento della multi-modalità basata su ferrovie, vie navigabili interne e infrastrutture marittime. Questo è un altro concreto passo avanti lungo la strada che intendiamo percorrere per ripartire e ricostruire dopo il blocco da coronavirus: investimenti pubblici per crescita sostenibile e occupazione. Investimenti in piccole, medie e grandi infrastrutture sono fondamentali affinché l’Emilia-Romagna continui ad essere la locomotiva italiana”.

MICHELE DE PASCALE: SERVE UNA FASE STRAORDINARIA DI INVESTIMENTI

“Durante tutto il difficile periodo di emergenza – ha affermato il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale – il porto di Ravenna, gli operatori e le imprese non hanno mai cessato di essere operativi al servizio dell’economia locale, nazionale e internazionale, lavorando sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Di questo dobbiamo ringraziare tutta la comunità portuale a cui va il sostegno dell’amministrazione comunale. In attesa della completa ripresa dell’economia, che mi auguro avvenga il più presto possibile, gli interventi in corso e quelli previsti contribuiranno a rendere il nostro scalo ancora più competitivo ed efficiente.”

“Questo è il momento in cui dobbiamo spingere al massimo sugli investimenti pubblici – ha continuato il Sindaco – Il Comune di Ravenna negli ultimi tre anni ha appaltato lavori per oltre 100 milioni di euro, di cui 55 milioni solo nel 2019. Dobbiamo sbloccare, accelerare, destinare risorse straordinarie agli investimenti. Anche fare debiti, perché è l’unica leva che abbiamo per fare investimenti, senza peraltro mettere in crisi i nostri bilanci, che sono solidi. Ma una grande mole di investimenti pubblici nazionali, regionali, locali è ciò che serve ora per rimettere in moto l’economia.”

GIORGIO GUBERTI: SPINGERE SULL’ACCELERATORE DELLA RIPRESA

“In questa delicata fase di ripartenza in cui gli scenari economici ci parlano di un 2020 in salita – evidenzia Giorgio Guberti Presidente della Camera di Commercio di Ravenna – puntare sulle infrastrutture è essenziale per lo sviluppo del Paese e del nostro territorio. I progetti messi in campo in ambito portuale, grazie all’impegno dell’AdsP di Ravenna che ha agito con efficacia e concretezza, saranno strategici e fondamentali per spingere l’acceleratore della ripresa economica e della competitività del sistema imprenditoriale”.