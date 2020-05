Rilanciare l’agricoltura al tempo del coronavirus. Coldiretti promuove corsi on line gratuiti

Come fare impresa dopo l’emergenza Coronavirus. Di fronte alla pandemia che ha mutato le nostre vite e il nostro modo di lavorare, è tempo di progettare il rilancio in sicurezza delle attività imprenditoriali. Per dare un contributo concreto alla ripartenza di aziende agricole e agriturismi, Coldiretti Ravenna aderisce al più ampio progetto di formazione lanciato su scala regionale promuovendo, in collaborazione con Dinamica, una serie di corsi dedicati alle proprie imprese agricole e finalizzati proprio a fornire strumenti utili in questa situazione. Si tratta di corsi gratuiti dalla durata di 4 o 8 ore da seguire in videoconferenza, approvati su Catalogo Verde e finanziati nell’ambito del Psr della Regione Emilia Romagna.

I temi trattati sono 3: un corso base di 4 ore rivolto a tutte le aziende agricole per aiutarle ad adottare tutti gli adempimenti necessari al contenimento del Covid e poter svolgere la propria attività aziendale in sicurezza. Altri due percorsi formativi, entrambi di 8 ore, saranno incentrati sulla riorganizzazione produttiva e di marketing dell’impresa agricola e sulle conoscenze digitali, per poter approfondire le opportunità di social network, siti internet, pubblicità e marketing on line e rilanciare l’attività.

Le proposte sono indirizzate a tutte le aziende agricole e in particolare agli agriturismi (che nel solo mese di aprile a causa del lockdown hanno perso in regione oltre 20 milioni di euro), alle aziende che svolgono vendite dirette e a tutte le aziende che hanno dipendenti e vogliono supportare la loro formazione nell’ambito di queste tematiche.

“Stiamo attraversando – afferma Coldiretti Ravenna – un periodo senza precedenti e gli agricoltori che in questi mesi hanno continuato a lavorare seguendo il ciclo della natura per garantire l’approvvigionamento alimentare del Paese meritano di veder valorizzate le loro attività anche attraverso percorsi formativi”.

Gli interessati dovranno contattare gli uffici di zona di Coldiretti Ravenna che sono già a disposizione per poter confermare l’iscrizione.