Dall’agri-picnic al pranzo tra i filari: gli agriturismi ravennati ripartono tra novità e sicurezza

Dal pranzo sul plaid, con i piedi sull’erba, all’agri-aperitivo a bordo piscina o tra i filari, ma c’è anche chi si è attrezzato per ospitare i commensali nel granaio, tra i filari e chi, ancora, ha organizzato un vero e proprio picnic itinerante all’insegna dell’ospitalità e dei sapori contadini.

Distanziamento naturale, sicurezza e intraprendenza romagnola DOC sono le parole chiave del nuovo inizio ‘post Covid’ degli Agriturismi ravennati aderenti a Campagna Amica-Terranostra, la rete degli agriturismi di qualità promossa da Coldiretti.

Gli imprenditori agrituristici locali, fortemente colpiti da un lockdown che ha cancellato i ponti primaverili e provocato perdite ingenti ed inevitabili nei bilanci aziendali, ora sono pronti ad ospitare con più energia e passione che mai turisti e villeggianti.

Mentre dal Nord Italia stanno arrivando le prime richieste di prenotazione per luglio-agosto, già in questo ponte del 2 Giugno sono numerosi i cittadini, in gran parte provenienti dalla provincia, che hanno scelto il distanziamento ‘imposto’ dalla natura per vivere qualche giorno in famiglia in totale relax tra i tanti spazi che offrono le strutture agrituristiche e gustando i cibi dei cuochi contadini.

“Qui tra colline e campagna non abbiamo alcun problema di spazio, ma solo tante occasioni e opportunità per rigenerarsi e riprendere contatto con la natura che ci circonda – afferma Stefano Gardi, Presidente di Terranostra provinciale – in queste settimane abbiamo adeguato le nostre strutture sulla base dei protocolli condivisi con Regione ed Ausl ed ora, anche grazie all’intraprendenza imprenditoriale e voglia di fare tipicamente romagnola, prosegue, siamo pronti ad accogliere al meglio i nostri ospiti”.

I protocolli regionali, stabilendo tutte le condizioni per il rispetto delle misure di precauzione, hanno incentivato, infatti, come richiesto da Terranostra, l’utilizzo delle aree esterne, perfette, ad esempio, per ospitare l’agri-picnic itinerante promosso per domani, domenica 31 maggio, dalla cantina-agriturismo La Sabbiona di Oriolo, evento che consentirà di gustare in sicurezza, immersi nella natura, le specialità della tradizione contadina. Pranzi nel verde, su plaid e cuscini vista piscina, come quello proposto dall’Agriturismo La Rinaldina di Faenza per martedì 2 giugno, oppure nell’antico granaio dell’agriturismo Rio Manzolo di Villa Vezzano, negli ampi spazi all’area aperta degli agriturismi Cà Nova e Castagnolo di Casola Valsenio, sulla terrazza della Tenuta Nasano di Riolo Terme che si affaccia sui calanchi del Parco della Vena dei Gessi, ma anche tra la splendida campagna e fattoria urbana dell’agriturismo Martelli di Ravenna o nella quiete basso-romagnola di Palazzo Baldini (a Boncellino di Bagnacavallo).