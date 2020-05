Dopo 7 anni chiude il Dock61, il circolo Arci di via Magazzini Posteriori: “facciamo i conti con un nuovo modo di vivere”

Dopo 7 anni il Dock61, circolo Arci di via Magazzini Posteriori 61 a Ravenna, lascia la sua sede. “Sono stati anni ricchi di iniziative ed esperienze. Centinaia di persone hanno attraccato al DOCK61 per raccontare le loro storie, esprimere i propri pensieri, trovare ristoro da una tempesta o semplicemente ispirazione durante una bonaccia” dichiarano dal Circolo Arci di via Magazzini Posteriori.

“I volontari e le volontarie che in questi anni hanno dedicato il proprio tempo e le proprie risorse per dare vita a questo spazio, in un quartiere in trasformazione, hanno deciso che è l’ora di levare l’ancora e ripartire” proseguono.

“L’associazione è nata grazie ai propri soci e socie e grazie ad essi è cambiata più volte e continuerà a farlo, ma lascia lo spazio che l’ha vista crescere – sottolineano dal Dock61 -. In momenti di difficoltà chi frequentava questo luogo, chi ne condivideva lo spirito o chi semplicemente ne apprezzava l’idea ci ha già aiutato per mantenerlo vivo. Grazie. L’ultimo anno è stato particolarmente impegnativo e questi ultimi mesi determinanti”.

“Abbiamo scelto di aprire uno spazio perché ne sentivamo l’esigenza per noi e per la città, lo abbiamo aperto in questo specifico angolo di città affacciato sull’acqua, perché crediamo nel suo progetto di trasformazione e ci auguriamo che possano nascere nuove esperienze, come altre ce ne sono state, che continuino a rigenerarlo e a pensarlo come un luogo aperto. Noi crediamo di aver fatto la nostra parte – proseguono -. Stiamo facendo tutti i conti con un nuovo modo di vivere, speriamo di trovare una forma nuova di condividere i nostri pensieri e le nostre azioni.”

“Ogni persona che è passata di qua poi ha lasciato qualcosa, fosse anche per dimenticanza, ed è con questo bagaglio che salpiamo, con l’idea che prima o poi attraccheremo nuovamente da qualche parte” concludono da via Magazzini Posteriori.

Nei prossimi giorni saranno messi all’asta i pezzi storici del locale: i tavoli in pallet e due shopper autoprodotte, tavolini da bar, sedie e stoviglie. Chi fosse interessato a “portatarsi a casa un pezzetto di #DOCK61″ puoì contattare il circolo tramite facebook