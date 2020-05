Turismo in Emilia Romagna e riapertura del 3 giugno. Appuntamento con Destinazione Romagna

Dopo timori, annunci e decreti, giugno rappresenta lo spartiacque per capire a che punto è la Riviera, nella stagione più complicata della sua storia. La riapertura dei confini regionali il 3 giugno rappresenta la vera ripartenza.

Strategie, azioni, visioni, prospettive di una stagione che nasce adesso e che può diventare determinante per il futuro e per nuove collaborazioni con il territorio.

Il turismo dei parchi tematici, il turismo congressuale e le sinergie con APT servizi, rappresentano settori che con la loro comunicazione mirata e la loro destagionalizzazione portano in riviera un grande volume d’affari, creando volani in un sistema che potenzialmente non ha eguali in Italia.

Come affrontano la riapertura questi settori? Lo ascolteremo dalla viva voce degli intervenuti, intervistati da Francesca Valente. Domande aperte del pubblico moderate dagli organizzatori Monica Bilancioni, Debora Patania, Davide Varotti durante la diretta facebook https://www.facebook.com/Destination.Romagna4.0/ in programma lunedì 1 giugno alle ore 21.00

Ospiti:

Davide Cassani presidente APT servizi Emilia Romagna, ex CT Nazionale Italiana Ciclismo

Patrizia Leardini, General Manager Romagna-Toscana Parchi Tematici Costa Edutainment e membro di Confindustria Turismo

Rita Leardini, Founder e Ceo di Leardini Group, consigliere Riccione Congress Center,

Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di IEG-Italian Exhibition Group (Fiera di Rimini e Fiera di Vicenza)

Tito Pinton, imprenditore veneto, gestirà insieme a Giuseppe Cipriani l’ex Prince di Riccione