Cervia. Ha riaperto il Circolo Nautico: termoscanner all’ingresso e mascherina negli spazi chiusi

Il Circolo Nautico “Amici della Vela” ha finalmente riaperto i battenti, garantendo a tutti coloro che lo frequentano le misure di sicurezza necessarie (dal termoscanner all’ingresso ai vari punti in cui sono presenti igienizzanti per le mani); e chiedendo ai frequentatori stessi comportamenti adeguati, a partire dall’obbligo di mascherina negli spazi chiusi.

Va sottolineata in particolare la ripresa dei “Sailing camp”, i centri estivi accreditati per bambini: le iscrizioni sono già aperte, e i corsi prenderanno il via lunedì prossimo, 8 giugno, subito dopo la fine della scuola. E per chi si iscrive dalla prima settimana, è prevista una ulteriore settimana gratuita.

Si tratta di campus multidisciplinari (oltre alla vela, anche nuoto, sup, canoa e surf) rivolti ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, seguiti da istruttori qualificati: un modo di avvicinarsi al mondo della vela giocando, divertendosi e imparando una nuova disciplina. I corsi si tengono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 o alle 16.30 (è possibile anche pranzare al ristorante del Circolo).

“I corsi di vela sono un’attività ormai tradizionale per il Circolo, che ogni anno richiama decine e decine di ragazzi, sia cervesi che turisti – sottolinea il presidente degli Amici della Vela, Sergio Savelli -. Quest’anno, in particolare, la scelta di svolgere un corso di vela può rivelarsi ancora più opportuna: per le sue caratteristiche, infatti, la vela è uno sport individuale, all’aperto, quindi lontano dai contagi. Oltre a rappresentare uno strumento importante per far crescere l’autonomia dei ragazzi, a loro strutturazione, la formazione del carattere”.

Per tutte le informazioni relative agli orari, alle offerte promozionali per più settimane e ai bonus collegati (sia di carattere nazionale che di carattere locale), ci si può rivolgere al numero 338 6494082, oppure al sito circolonauticocervia.it.