Assessore Corsini (Regione E-R) nega riduzione drastica del servizio trasporto pubblico: “Notizie infondate”

L’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini, ha replicato alle informazioni diffuse da un sindacato in merito alla presunta riduzione dei servizi del traporto pubblico locale nei mesi estivi.

“Una notizia totalmente priva di fondamento. Chi l’ha diffusa ha preso un abbaglio, diciamo così. Non solo la Regione Emilia-Romagna ha mantenuto anche durante i mesi di lockdown e con enormi sforzi, il servizio di trasporto pubblico locale, garantendo al massimo le condizioni di sicurezza per gli operatori e i passeggeri, ma già prima delle riaperture si è messa al lavoro per programmare il ritorno al 100% dell’offerta di viaggio”.

“Non c’è nessun taglio- prosegue l’assessore-. Come sempre, nei mesi estivi, c’è una riprogrammazione per ottimizzare i servizi che non vengono utilizzati, così da poter spostare i chilometri risparmiati nei mesi estivi nei periodi di massima affluenza”.

“Il nostro obiettivo- chiude Corsini- è continuare a garantire un servizio di qualità e in sicurezza per arrivare a settembre, quando avremo la piena ripresa di tutte le attività insieme alla riapertura delle scuole, al ripristino completo dell’offerta”.