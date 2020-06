Dibattito in videoconferenza sulla ripartenza del Porto di Ravenna

Il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna, in collaborazione con l’Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali (ARSI), con il patrocinio ed il contributo della Camera di Commercio di Ravenna, ha organizzato per il giorno 11 Giugno 2020 ore 17 un incontro in forma di dibattito in videoconferenza sul tema: “La ripartenza del Porto di Ravenna”

Questo il comunicato stampa diramato da International Propeller Club Port of Ravenna:

“Gli operatori portuali ravennati stanno cercando di capire quali saranno i tempi ed i modi della ripartenza al Porto di Ravenna e quali iniziative sia necessario od anche solo opportuno intraprendere o sollecitare.

Il Covid-19 pare stia allentando la presa, ma non ce ne siamo liberati. Il Porto di Ravenna ed i suoi operatori sono sempre rimasti attivi adottando tutte le necessarie misure di contenimento del contagio, nonostante i forti e talora drammatici cali di traffico.

Quello che è successo non è dipeso da scelte imprenditoriali sbagliate, ma da un evento imprevedibile ed inevitabile. La gestione dell’emergenza e la ripartenza dipendono invece in larga parte da quello che riusciremo a mettere in campo ovvero a far si che si metta in campo.

L’attesa silente degli eventi non è la strategia giusta. Con il Presidente dell’AdSP, Daniele Rossi, abbiamo fatto il punto della situazione al Porto di Ravenna, sia sul fronte dei grandi progetti che su quello della quotidianità.

Il cd. Decreto Rilancio, pur prevedendo alcune misure di sostegno per la portualità e la logistica, ha lasciato molto amaro in bocca nelle associazioni di categoria.

La Regione Emilia Romagna ha dimostrato attenzione a questi temi e l’Assessore a mobilità e trasporti – infrastrutture – turismo – commercio, Andrea Corsini, si è dichiarato disponibile ad un dialogo con gli operatori portuali e della logistica ravennati.

Il Propeller ha inteso quindi sollecitare questo dibattito ed ha perciò organizzato questo evento in videoconferenza con il seguente programma.

Moderatore: Lorenzo Tazzari – giornalista

Intervento introduttivo: Simone Bassi – Presidente del The International Propeller Club Port of Ravenna

Interventi:

o Danilo Belletti – Presidente ARSI e Presidente Confetra E.R.

o Andrea Corsini – Assessore Regione E.R.