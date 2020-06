Ravenna. Lotta al Covid-19, Bunge dona 18.000 euro all’Ospedale Santa Maria delle Croci

Bunge ha donato 18.000 € all’Ospedale Santa Maria delle Croci, nell’ambito dell’impegno globale dell’azienda a sostegno delle cause della salute e della fame legate a Covid-19 nelle comunità in cui opera. I dipendenti di Bunge di Ravenna hanno scelto l’Ospedale Santa Maria delle Croci per il suo fondamentale lavoro di guarigione e di tutela della città e della provincia dalle problematiche sanitarie di Covid-19.

“Il benessere delle comunità in cui vivono e lavorano i dipendenti Bunge rimane per noi una priorità assoluta. Ci auguriamo che il nostro contributo possa essere di supporto alla tutela dei nostri operatori sanitari” ha dichiarato Andres Carignano, Direttore dello Stabilimento Bunge Porto Corsini.

Saverio Panico, Responsabile Commerciale Bunge Italia, ha aggiunto: “I medici e gli operatori sanitari dell’Ospedale Santa Maria delle Croci sono stati in prima linea ogni giorno a prendersi cura dei ravennati e a limitare la diffusione. Siamo orgogliosi di sostenere i loro sforzi in questi tempi incerti”.

A Ravenna e nel mondo, Bunge continua ad agire in modo proattivo per tutelare la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti, delle loro famiglie e delle comunità in cui opera. Bunge è una parte fondamentale dell’infrastruttura alimentare globale, e il team rimane impegnato a garantire che i principali mangimi e ingredienti alimentari arrivino dai contadini ai consumatori in modo sicuro e sostenibile.