Brisighella amata dai turisti: weekend animati e all’insegna delle regole per il piccolo Borgo medioevale

Dall’Ufficio Cultura fanno sapere che “Brisighella si conferma come meta preferita da tanti turisti che, lo scorso fine settimana e in occasione della festività del 2 Giugno, hanno animato il piccolo Borgo medioevale. L’afflusso è stato particolarmente importante e Brisighella si presta per offrire opportunità diversificate, dalle verdi aree collinari limitrofe, alla bellezza di un centro storico intatto e pronto all’accoglienza in sicurezza dei propri visitatori”.

Gli sforzi effettuati dalle attività private e dall’Amministrazione Comunale “per garantire una ricettività in linea con il rispetto delle regole, sono stati imponenti ma premiati da un turista che ha usufruito ed apprezzato quanto offerto. La Rocca di Brisighella, uno dei monumenti più rappresentativi del nostro territorio, nella sua peculiarità, ha richiesto un’apertura in forma molto contingentata. Nonostante questo, ha visto, in pochissimi giorni, il passaggio di oltre 300 turisti provenienti da tutte le parti della regione”.

“La nostra Rocca – dicono – si conferma ancora un’attrattiva dall’appeal incontrastato che ha toccato, nel 2019, una presenza record di quasi 24.000 ingressi. A Brisighella, in questo periodo, la natura è particolarmente generosa e anche chi si ferma in prossimità del centro storico o si avventura per le scalinate ed i camminamenti che si inerpicano sulle pendici dei castelli, posti a corona del paese, non può rimanere indifferente all’intenso profumo delle gialle ginestre che si arrampicano copiose negli arditi calanchi di argille azzurre e che, in questo periodo, contraddistinguono il nostro territorio. Grande afflusso di turisti anche nelle nostre aree verdi. Il parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola in particolare si presta, sia per i giovani che per le famiglie, come meta di relax e/o attività di trekking lungo gli innumerevoli sentieri tracciati”.

“Non ultimo la ristorazione proposta in sicurezza e all’insegna della consueta esaltazione dell’eccellenza dei prodotti tipici del nostro territorio – proseguono dal Comune. – Prodotti facilmente reperibili anche nelle riaperte attività di mercato o nei caratteristici negozi del centro storico. Il centro storico si presenta sempre come un piccolo scrigno che continua a coniugare con maestria, la bellezza architettonica, la bellezza della natura e attività produttive diversificate che si offrono al cliente con proposte accattivanti di ristoro, prodotti tipici, oggettistica varia, abbigliamento e altro. La visita a Brisighella porta sempre con sè il piacere di vivere la realtà di un Sogno!”