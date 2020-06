Ciicai: approvato il bilancio 2019 in un’assemblea “in presenza”, per sottolineare il “fare squadra

L’assemblea si è svolta in presenza: un segnale chiaro della necessità di “fare squadra” in questo momento economicamente delicato

Il Ciicai – lo storico consorzio ravennate che associa gli installatori professionisti del settore termoidraulico, condizionamento e arredobagno – ha approvato ieri il bilancio 2019, nel corso dell’assemblea andata in scena alla sala riunioni del ristorante La Campaza.

La scelta stessa di convocare un’assemblea in presenza – pur con tutte le modalità di sicurezza necessarie, in primis le mascherine e i posti distanziati – sottolinea da subito il concetto emerso in maniera netta da tutti i relatori, fin dal presidente Marco Rontini: “per affrontare al meglio questa fase di evidente difficoltà economica legata alle conseguenze del lockdown, occorre restare uniti, collaborare, fare squadra”. Caratteristiche che, del resto, sono alla base della vita e della crescita di un consorzio che nel 2021 compirà 50 anni, e che conta 105 soci (dislocati fra le province di Ravenna e di Ferrara).

Per quanto riguarda le cifre del 2019, sono tutte positive, e testimoniano un anno in crescita rispetto al 2018: in particolare, il fatturato registra oltre 29 milioni di euro, con un aumento del 13,5%. Fra i momenti significativi del 2019, va ricordata in primo luogo l’inaugurazione del nuovo show room di Cervia, nel piazzale dell’ospedale, nello scorso autunno.

All’assemblea ha partecipato una buona percentuale della base sociale. Diversi anche gli ospiti esterni: rappresentanti di associazioni (fra cui il presidente di Legacoop, Mario Mazzotti), istituti bancari e aziende di cui Ciicai è socia.