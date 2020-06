Manifestazione guide turistiche, Comune di Ravenna al loro fianco: “Risorsa per un’offerta professionale e sicura”

L’Amministrazione comunale di Ravenna parteciperà alla manifestazione indetta dal sindacato Confguide-Confcommercio di Ravenna, Rimini, Forlì Cesena con l’assessore al Turismo Giacomo Costantini che scenderà in piazza del Popolo domani mattina, sabato 6 giugno.

“Le guide turistiche professionali – afferma Costantini – sono una importante risorsa per la valorizzazione e la narrazione del territorio, anello fondamentale del sistema turistico per la migliore visita del nostro patrimonio. Ambasciatrici delle nostre città, in questo momento in cui organizzazione è sinonimo di sicurezza, con la loro assistenza possono essere ottimizzati i percorsi e le esperienze di visita. Per questo auspichiamo che quanto prima si possa far chiarezza sui punti che ancora non sono stati definiti e che vengano viste come una risorsa dai responsabili dei siti culturali. In questi mesi siamo sempre stati in contatto con le guide e le loro rappresentanze, le ringraziamo anche per aver partecipato ad iniziative promosse dall’assessorato per la progettazione e la rimodulazione della nostra offerta turistica. Nei prossimi giorni il lavoro sarà concretizzato con un ricco calendario di visite che valorizzeranno l’offerta dell’estate della Città d’Arte insieme alle escursioni guidate, che sono già partite, nelle riserve naturalistiche del Parco del Delta del Po”.