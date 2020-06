Nuova sede per il Bio Marchè di Faenza che riapre lunedì 8 giugno nel parcheggio della Chiesa dei Cappuccini

Lunedi 8 Giugno alle 15.30 riapre il Bio Marchè di Faenza, nella nuova sede: il parcheggio della Chiesa dei Cappuccini in via Canal Grande, messo a disposizione dalla Parrocchia. Ci sarà una vigilanza per regolamentare gli ingressi, possibili solo con mascherina, per mantenere le distanze di sicurezza e rispettare tutte le norme precauzionali.

Alle 17 ci sarà un breve saluto del Presidente della AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) Emilia Romagna, Antonio Lo Fiego. L’AIAB organizza il Bio Marchè da oltre un decennio: un mercato dedicato ai piccoli produttori biologici del territorio per offrire prodotti freschi e salutari nel rispetto delle regole del biologico, per mantenere la fertilità del terreno e per coltivale e allevare senza inquinare e salvaguardando l’ambiente.

Interverrà anche l’Amministrazione Comunale di Faenza con il Sindaco Giovanni Malpezzi e l’Assessore Antonio Bandini. Il Bio Marchè chiude alle 19.30.