Agro Noce entra in Agrintesa Faenza: al via un grande polo della nocicoltura italiana

C’è un nuovo player nel mondo della nocicoltura italiana: con l’ingresso fra i soci di Agrintesa di Agro Noce – società interamente controllata dal Fondo Idea Agro dedicato a investimenti eco-sostenibili nelle filiere del settore agricolo e gestito operativamente dalla bolognese Areté, realtà specializzata sull’agri-food – la cooperativa di Faenza supera i 350 ettari di superficie destinata a noci di alta qualità, accelerando il processo di investimento e crescita sulla specie già in corso da qualche anno.

“Grazie alla scelta di Agro Noce di associarsi ad Agrintesa – commenta il Direttore Generale della cooperativa faentina, Cristian Moretti (nella foto, in basso, a sinistra) – i ben 170 ettari di noceto messi a dimora a Santa Bianca di Bondeno dalla società del Fondo Idea Agro vanno a unirsi ai circa 180 già coltivati dai nostri soci consentendo ad Agrintesa di crescere rapidamente su una coltura storica e da sempre presente nella nostra regione. Una produzione sino a oggi, tuttavia, non sviluppata in maniera specialistica, meccanizzata e gestita come valida opportunità economica e produttiva per gli agricoltori del nostro territorio. Siamo convinti che nella nostra regione ci siano le condizioni pedo-climatiche ideali per sviluppare la nocicoltura ottenendo ritorni economici adeguati per i produttori che scelgono di diversificare le proprie produzioni su questa specie”.

Una scelta che arriva in un momento particolarmente positivo per la frutta a guscio, sempre più diffusa fra i consumatori grazie all’incremento dei consumi di prodotti salutistici e alla ricerca di un referenze di origine nazionale. “Il mercato globale delle noci – prosegue Moretti – è raddoppiato nell’ultimo decennio e l’Italia è fra i primi importatori a livello mondiale. L’analisi di questo scenario ci ha condotto ad avviare già da qualche anno un progetto di nocicoltura: grazie all’ingresso di Agro Noce nella famiglia di Agrintesa, oggi cresciamo ulteriormente e possiamo definirci player di riferimento per la produzione italiana di noci di qualità”.

“Siamo molto soddisfatti dell’entrata in Agrintesa – asserisce Mauro Bruni (nella foto, in basso, a destra), Presidente e Amministratore Delegato di Agro Noce, nonché Presidente di Areté – un ingresso attivo con il quale vogliamo dare un forte contributo al progetto generale, in particolare alla lavorazione e alla commercializzazione delle noci”.

La cooperativa faentina fornirà ad Agro Noce tutto il proprio know-how operativo e tecnico: “Agrintesa – prosegue Moretti – metterà a disposizione della nuova realtà associata tutta la propria struttura organizzativa e sarà di supporto sul fronte della conduzione del noceto, della ricerca e, a maturità degli impianti, della gestione del prodotto. Le premesse sono molto positive: ci aspettiamo un riscontro produttivo e commerciale di ottimo livello. Le noci conferite dai nostri soci in questi anni sono di qualità eccellente e si distinguono chiaramente dal prodotto importato.”.

“Crediamo molto nelle potenzialità delle noci italiane e nell’aggregazione dell’offerta – conclude Moretti – lo dimostra l’accordo commerciale siglato con la forlivese New Factor che prevede la commercializzazione congiunta delle noci dei due gruppi attraverso il marchio Noci di Romagna e che ha visto la partecipazione attiva di molti produttori sia di Agrintesa che di New Factor al progetto di Filiera IN.NOCE approvato dalla Regione Emilia Romagna a sostegno dello sviluppo della nocicoltura sul nostro territorio.”