Riparte l'accoglienza dei turisti: con “Safety Trail… Vacanza Sicura” nei campeggi della Romagna

La Romagna è ripartita con fiducia e con il sorriso di sempre, pronta ad accogliere i propri ospiti con nuovi servizi e spazi riorganizzati. E’ con questo spirito che i 26 campeggi e villaggi del Consorzio Camping e Natura Villages, dopo settimane di confronti e intenso lavoro volto a trovare le soluzioni migliori per offrire all’ospite la serenità di sempre e una maggiore qualità dei servizi, hanno riaperto con rinnovate energie e passione.

Gli ospiti dei 26 campeggi sono stati tutti “accolti” da un importante progetto di comunicazione relativo alle norme di sicurezza da adottare per vivere serenamente la vacanza plein air. Si chiama “Safety Trail …vacanza sicura” per informare e comunicare agli ospiti i comportamenti e le best practices di sicurezza per la vacanza nei villaggi e nei campeggi. Una comunicazione di contenuto tecnico ma interpretata con un taglio empatico e ludico, spiegano, accompagnando verso comportamenti virtuosi e senza enfatizzare gli aspetti dell’obbligo, dell’emergenza e del pericolo. Questo anche per indurre a una collaborazione tra tutti gli attori della vacanza, indispensabile per ottenere i livelli di sicurezza attesi.

Foto 2 di 2



Il Safety Trail prevede diversi strumenti di comunicazione coordinata, dove il turista si ritroverà guidato , ritrovando e riconoscendo la stessa grafica “gentile” , gli stessi messaggi, nella varie aree del campeggio. Un elemento importante è il colore scelto, il verde che rappresenta la natura e traferisce senso di serenità e fiducia.

Gli strumenti realizzati e utilizzati nei campeggi e villaggi del consorzio sono:

– Depliant informativo con le regole d’oro da seguire per una vacanza sicura , in italiano e inglese, da consegnare al check- in . Disponibile anche in versione e-book

– Un video sulle best practices;

– Cartelli informativi da utilizzare all’interno dei campeggi, caratterizzate da icone dalla grafica rilassante positiva, breve descrizione e QRcode che rimanda a contenuti più specifici.

– Segnaletica a terra composta da simpatiche impronte verdi per indicare il distanziamento;

– Segnaletica bollino Safety Trail da apporre dove si consiglia l’utilizzo di qualcosa (es. dispenser gel , lavandini utilizzabili ecc ).

E’ stata creata una pagina sul sito www.campingenatura.it/safety-trail dove è possibile ritrovare tutta la comunicazione Safety Trail …Vacanza Sicura.

Molti gli ospiti che in queste prime settimane di apertura hanno apprezzato l’attenzione e le modalità di comunicazione, spiegano dal Consorzio Camping e Natura Villages, in aggiunta ai servizi ad hoc messi in atto per fare rispettare le disposizioni di sicurezza, come ad esempio la consegna dei pasti direttamente in bungalow o in piazzola oppure sotto all’ombrellone.