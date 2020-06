I vertici di Confindustria Romagna in visita alla mostra per il centernario della Pir a Marina di Ravenna

Oggi una rappresentanza del Consiglio di presidenza di Confindustria Romagna e i componenti della delegazione ravennate hanno visitato a Marina di Ravenna la mostra fotografica che celebra il secolo di attività del Gruppo PIR, guidati dall’amministratore delegato Guido Ottolenghi, presidente fondatore dell’associazione.

“Presi dalla quotidianità, siamo spesso concentrati sul presente e preoccupati del futuro, proprio come sta accadendo in questo straordinario periodo di emergenza e di incertezze inedite, e a volte ci dimentichiamo di ricordare il passato e gli ostacoli superati che ci hanno condotto fino a qui – affermano il presidente Paolo Maggioli e il vicepresidente Tomaso Tarozzi – Questa bella iniziativa, che celebra un traguardo importantissimo e non scontato, ci aiuta a ripercorrere la storia dello sviluppo industriale del nostro territorio, la determinazione e le energie tirate fuori in momenti bui. Queste fotografie sono un’ispirazione e un incoraggiamento a superare anche le difficoltà di oggi, e la meritata onorificenza a Cavaliere del Lavoro attribuita in occasione della Festa della Repubblica a Guido Ottolenghi è un ulteriore, significativo riconoscimento a questo percorso”.