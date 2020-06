Crisi Oil&Gas. Piccinini (M5s): “Puntare su fonti energetiche rinnovabili e alternative”

Le fonti sono al energetiche al centro di un’interrogazione della consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle Silvia Piccinini, che chiede alla Giunta di “verificare con i competenti ministeri, gli enti locali, le altre Regioni dell’Adriatico, le Università, i centri di ricerca, le organizzazioni sindacali, le associazioni imprenditoriali oltre che con la Commissione Europea, se ci siano le possibilità e le condizioni necessarie alla riconversione del settore della produzione e distribuzione di energia nel distretto dell’Alto Adriatico, anche valutando le prospettive costituite dai processi di captazione di CO2″.

La capogruppo sottolinea come “le organizzazioni sindacali del ravennate stiano rimarcando l’esigenza di individuare soluzioni alla crisi produttiva e occupazionale del settore dell’Oil&Gas, accelerata e aggravata dalla forte riduzione del prezzo del greggio e dei combustibili fossili conseguente agli effetti sui consumi determinati dalla pandemia”. Un esito, questo, che “costituisce- secondo Piccinini- una conferma della necessità di scegliere con decisione e rapidità il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e sostenibili”.

La richiesta da parte della consigliera di verificare la possibilità di riconversione del settore nasce anche dal fatto che “sono sospese, attraverso provvedimenti statali, fino ad al 2021 le attività di estrazione e ricerca di gas e idrocarburi e in Adriatico il nostro territorio regionale, in particolare la zona su cui è insediato il distretto chimico-estrattivo del ravennate e del ferrarese, ha tutte le risorse e le competenze necessarie per ripartire lungo una strada nuova e ormai indispensabile, con evidenti benefici non solo sull’area e sul settore di riferimento, ma sull’intera regione e sul bacino padano; inoltre, la nuova programmazione di fondi europei 2021-2027, le risorse specifiche derivanti dalle misure nazionali ed europee per fare fronte agli esiti della pandemia e le specifiche iniziative messe in campo dalla Regione per la ripartenza possono portare a una riconversione del distretto verso le nuove fonti di energia”.