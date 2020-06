Per le attività ravennati arriva Smart Commerce, sistema integrato di prenotazioni, take away e consegne

Confcommercio provincia di Ravenna per andare incontro alle esigenze degli associati ha stretto una collaborazione con Tippest per fornire un servizio che consenta ai commercianti di gestire in semplicità e sicurezza la prenotazione di un posto nel proprio punto vendita, ma anche i servizi di Take Away e di consegna a domicilio.

Il nuovo sistema si chiama Smart Commerce e consiste in una gamma di servizi davvero completa che vanno dalla consulenza e assistenza, alla tecnologia, alla pubblicità e al marketing con:

– una scheda di presentazione del locale e dei servizi offerti con testo, foto e video che può integrare il sito internet aziendale o, come in molti casi, trasformarsi in vero e proprio sito web per tutte le attività che ancora non ce l’hanno.

– l’acquisto on line di tutti i propri prodotti e servizi con carta di credito, Pay Pal e le più utilizzate tecnologie di pagamento.

– un sistema di prenotazione della consegna basato sulle disponibilità del locale che sceglie quando, in che zona e anche il numero massimo di consegne disponibili con calendari e disponibilità differenziate per ciascun servizio.

– in più recensioni automatizzate e certificate che permettono agli utenti di fare le proprie segnalazioni e al commerciante di verificare la qualità del proprio servizio.

Questo per quanto concerne la tecnologia, ma non è finita: tutte le proposte saranno inserite in automatico anche sui portali locali di Mediatip e su Tippest e proposti agli oltre 200.000 utenti della community romagnola utilizzando social, newsletter e tutti i più moderni modi di comunicazione via web.

Il sistema si abilita in pochi giorni e non necessita di Pos virtuale dal momento che i pagamenti sono fatti sulla piattaforma stessa e poi inviati tramite bonifico bancario al conto dell’esercente.

Il caricamento delle offerte e di customer care è centralizzato e gestito da personale di Mediatip. Chi aderisce al servizio avrà a disposizione un consulente raggiungibile via telefono e mail che si occuperà di tutta la gestione.

Chiunque ne faccia richiesta può anche prenotare un servizio di consegne a domicilio con pagamento ad ore, un modo per ottimizzare i costi di gestione ed essere più competitivi.

Il sistema è stato pensato per la ristorazione e gli stabilimenti balneari, ma è ottimizzato anche per le esigenze di negozi, parrucchiere e centri estetici.