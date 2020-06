Nuovi membri e affari al Capitolo BNI Maioliche di Faenza

Proseguono gli incontri del venerdì mattina per il Capitolo BNI Maioliche. In piattaforma Zoom oltre 45 imprenditori di media anche nel mese di maggio per gli incontri dedicati allo scambio di conoscenze, referenze e affari. Fra gli ospiti, per parlare di scuola e di didattica all’aperto anche la prof. Giulia Zaffagnini, che dall’Istituto San Rocco ha raggiunto i suoi alunni a casa con il camper ed è stato un esempio a livello nazionale.

BNI (Business Network International) è, infatti, l’organizzazione che segna il maggior successo nello scambio di referenze e si basa sulla condivisione dei valori della affidabilità, della serietà e della profittabilità, secondo il principio del “givers gain” (dare per ricevere).

Il Capitolo faentino, che è undicesimo in Italia, nella graduatoria di affari BNI, vanta 36 membri provenienti da diverse categorie imprenditoriali, ma molte competenze sono ancora disponibili. In ogni Capitolo è permessa solo una persona per categoria professsionale.

Per il mese di maggio complimenti a Valentina Nannini e Ugo Rambelli che sono stati i membri che hanno generato più business e referenze. BNI Maioliche in quattro anni ha scambiato affari per quasi 4 milioni di euro.

Per partecipare ad una riunione e per ulteriori informazioni è attiva la pagina facebook: https://www.facebook.com/bnimaiolichefaenza/