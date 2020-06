Stati generali. La proposta del presidente UPI de Pascale: “Usare metà risorse del Recovery”

“Abbiamo un’occasione straordinaria per mettere in sicurezza il Paese e per garantire al contempo una spinta immediata alla ripresa economica dando ossigeno alle piccole e medie imprese: metà delle risorse del Recovery Fund che sarà destinato agli investimenti deve essere utilizzato per rendere sicure strade, ponti e gallerie, per mettere al centro l’edilizia scolastica, un patrimonio che, oggi ce ne accorgiamo in tutta la drammaticità, non assicura agli studenti da 0 a 18 anni il diritto allo studio. E’ impensabile progettare un rilancio che non veda protagonisti i territori, le aree interne, il 70% dell’Italia lontana dalle grandi metropoli” è uno dei cardini del Piano che il Presidente dell’Upi Michele de Pascale e la delegazione delle Province domani porterà alla riunione degli Stati Generali dell’Economia che si svolgerà a Villa Pamphili a Roma(nella sessione apposita per gli enti locali).

De Pascale illustra anche proposte per il rilancio dei Distretti industriali a livello territoriale e richiesta di semplificazioni: “E’ il contributo dei territori alle strategie che dovranno emergere da queste giornate in cui tutte le istituzioni del Paese sono chiamate a dare un contributo per progettare il rilancio. Si tratta di ricostruire l’economia insieme ai territori, lasciando spazio finalmente ad un programma di ampio respiro che scelga sposi sviluppo sostenibile, ecologia e nuove tecnologie, per trasformare 130 mila chilometri di strade provinciali e le 7.400 scuole superiori in poli d’eccellenza”. La delegazione dell’Unione delle Province d’Italia è stata convocata con Anci e Conferenza delle regioni per la sessione di lavori che si svolgerà alle 17,30.