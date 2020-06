Massa Lombarda. Minipan è ufficialmente un’azienda certificata M.O.C.A

MINIPAN S.r.l., azienda di Massa Lombarda, attiva nella progettazione e realizzazione di macchinari per l’industria della panificazione è ufficialmente un’azienda certificata M.O.C.A. (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti).

“La certificazione, rilasciata da ICIM S.p.a. in qualità di ente certificatore, garantisce la conformità di tutti i macchinari prodotti da Ninipan, la corretta rispondenza ai requisiti legislativi, l’adozione di buone pratiche di fabbricazione e il rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti a tutela della salute umana – spiegano dall’azienda -. In pratica, certifica non solo che i materiali utilizzati per realizzare i macchinari siano assolutamente sicuri, ma anche che ogni passaggio del processo produttivo rispetti i più alti livelli di sicurezza e igiene, evitando che i componenti entrino in contatto con eventuali agenti contaminanti”.

“Il certificato MOCA conferma l’impegno di MINIPAN nel fare impresa in maniera responsabile, sostenibile, rispettando ogni normativa e mettendo la sicurezza al primo posto” concludono dall’azienda.

MINIPAN nasce nel 1957 a Massa Lombarda e progetta e realizza macchinari e linee industriali, standard e su misura, per l’industria della panificazione: pane, grissini, taralli, schiacciate, biscotti, cookies, dolci e prodotti senza glutine.

Con un fatturato di circa 10 milioni di Euro nel 2019, di cui l’80% da export, impiega 55 addetti tra dipendenti e collaboratori e opera in tutto il mondo. Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 ha completato il trasferimento di tutte le attività produttive nella nuova sede di Via Castelletto 11/C, sempre a Massa Lombarda: 4250 m2 di produzione, 1250 m2 di uffici e 400 m2 di laboratorio prove. Un investimento ingente che testimonia il periodo di forte crescita e che rende l’azienda ancora efficiente e competitiva.