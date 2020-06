Passeggiate con gusto alla scoperta degli angoli insoliti di Ravenna

In quello che si prospetta un ricco cartellone di appuntamenti estivi si inserisce la nuova iniziativa Passeggiate con Gusto – Visite insolite alla scoperta di Ravenna promossa da Cristiana Zama, guida turistica abilitata, in collaborazione con Brancaleone, La Reverie, Piadina Luna e Ubuntu.

In occasione delle aperture serali dei negozi, durante tutta l’estate, prenderanno vita 12 appuntamenti che si svolgeranno a partire da venerdì 19 giugno. 4 itinerari di un’ora e mezza, con partenza alle ore 19.00, che si snodano in esterno per le vie di Ravenna, comprendendo ciascuno una porta della città, alla scoperta di particolari nascosti, dettagli inusuali e storie insolite e che si concludono alle 20.30 con un apericena nei giardini e dehors dei locali ravennati.

Questo il programma:

Calendario

venerdì 19 giugno 4. Porta Serrata

venerdì 26 giugno 3. Porta Adriana

venerdì 3 luglio 2. Porta Sisi

venerdì 10 luglio 1. Porta Gaza

venerdì 17 luglio 3. Porta Adriana

venerdì 24 luglio 4. Porta Serrata

venerdì 31 luglio 2. Porta Sisi

mercoledì 5 agosto 1. Porta Gaza

mercoledì 12 agosto 4. Porta Serrata

venerdì 21 agosto 2. Porta Sisi

mercoledì 26 agosto 1. Porta Gaza

venerdì 11 settembre 3. Porta Adriana

Itinerari

1. Porta Gaza

Percorso: Ritrovo a Porta Gaza, Chiesa di Santa Giustina, Duomo, Battistero Neoniano, Casa Diedi, Via Cairoli, Piazza del Popolo, Piazza XX Settembre, Piazza Kennedy, Giardino delle Erbe

Locale: Ubuntu

2. Porta Sisi

Percorso: Ritrovo alla Tomba di Dante, Basilica di San Francesco, Piazza San Francesco, Biblioteca Oriani, Palazzo della Provincia, Via Mazzini, Basilica di Sant’Agata, Casa Pignata, Casa Polentana, Porta Sisi, Borgo San Rocco, Portonaccio

Locale: Piadina Luna

3. Porta Adriana

Percorso: Ritrovo a Porta Adriana, Via Cavour, Via Salara, Chiesa di Sant’Apollinare in Veclo, Chiesa di Santa Croce, Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di Santa Maria Maggiore, Basilica di San Vitale, Mura

Locale: La Reverie

4. Porta Serrata

Percorso: Ritrovo alla Basilica di San Giovanni Evangelista, Chiesa di Santo Stefano degli Ulivi, Via Gastone de Foix, Basilica di San Giovanni Battista, Mura, Porta Serrata, Rocca Brancaleone

Locale: Brancaleone

Le visite, rivolte ad un massimo di 15 persone, saranno effettuate rispettando i protocolli Covid-19 e con l’ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale.

Il costo di 19 euro a persona include la visita, il noleggio delle radioguide e l’apericena.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata anticipatamente tramite la piattaforma eventbrite.it dove è possibile trovare la scheda di ogni appuntamento effettuando la ricerca geolocalizzata per Ravenna.