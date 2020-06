Porto di Ravenna. Assegnazione lavori Hub portuale, la soddisfazione di Confindustria Romagna

Il vicepresidente di Confindustria Romagna, Tomaso Tarozzi, alla guida della delegazione ravennate, è intervenuto in merito all’assegnazione dei lavori per l’hub portuale: “Non può esserci ripartenza senza infrastrutture adeguate: per questo, in un momento delicato di ripresa per il territorio e per tutto il Paese, l’attesa assegnazione dei lavori per la prima fase del progetto Hub portuale di Ravenna è una notizia di speranza e un positivo passo avanti”.

“Il porto di Ravenna” -prosegue Tarozzi- potrà dare un contributo significativo nella ricostruzione economica: come sempre fatto nei vari step di questo lungo percorso, monitoreremo i futuri passaggi, auspicando l’avvio dei cantieri entro fine anno. Alla commissione e all’Autorità di sistema portuale va il nostro ringraziamento per il lavoro sin qui svolto, anche nel corso dell’emergenza sanitaria e durante un periodo straordinario di incertezze e difficoltà inedite”.