25 anni di Ecogest: brindisi virtuale coi dipendenti e premio di produzione in busta paga  

Venticinquesimo compleanno per Ecogest. Oggi, 16 giugno, l’azienda ravennate taglia l’importante traguardo dei 25 anni di attività. Un giorno speciale per la famiglia Molinari, a capo dell’impresa specializzata nella manutenzione del verde su strade e autostrade in tutta Italia, che d’accordo con gli azionisti ha deciso di festeggiare il suo primo quarto di secolo con un “brindisi virtuale” insieme a tutto il personale aziendale. Per i dipendenti, vera forza e ricchezza dell’azienda, anche un premio produzione nella busta paga per la giornata di oggi.

Un gesto importante di attenzione e di gratitudine, spiegano da Ecogest, “soprattutto in questo complesso momento storico che ha caratterizzato la vita di ciascuno. Un segnale sobrio ma significativo con il quale gli azionisti hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno accompagnato la crescita di Ecogest in questi anni”.

“Se siamo arrivati a essere leader nazionali nel nostro settore, e tra le aziende di riferimento a livello europeo, lo dobbiamo soprattutto a ciascuno di loro – hanno dichiarato il CEO Michela Nanni e l’azionista di maggioranza, Valerio Molinari – a quanti con sacrificio e passione, con dedizione, ma anche con la giusta ambizione, hanno raccolto e reso vincenti le nostre sfide imprenditoriali, a quanti, anche dall’esterno, ci hanno supportati e al mercato che ha sempre mostrato di apprezzare la qualità e serietà del nostro lavoro. Un ringraziamento particolare va al Gruppo Gavio, cliente di riferimento che, favorendo la crescita della nostra azienda, nel 1997 intuì per primo quale poteva essere il potenziale di quelli che un tempo erano solo “i giardinieri delle autostrade” e che oggi rappresentano una delle più importanti realtà produttive del settore”.