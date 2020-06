Approvato dalla commissione Sanità il rendiconto della Regione E-R 2019

Via libera dalla commissione Politiche per la salute e politiche sociali, presieduta da Ottavia Soncini, al Rendiconto della Regione Emilia-Romagna per il 2019. Voto positivo dalla maggioranza, contrario dalle opposizioni.

Il relatore di maggioranza del provvedimento, Gianni Bessi (Pd), ha parlato di “sostanziale solidità dei conti”. Il consigliere ha poi evidenziato “l’invarianza in regione della pressione fiscale”. Prosegue anche l’azione di contenimento delle spese di funzionamento della macchina regionale. Sui temi strettamente collegati alla commissione Bessi ha invece riferito del “consolidamento delle politiche sanitarie e sociali”.

Per il relatore di minoranza, Daniele Marchetti (Lega), nell’analizzare uno strumento importante come il bilancio regionale “è importante valutare quello che effettivamente è andato in porto riaspetto alle previsioni”. Per il consigliere “la linea tracciata dalla Regione è comunque da rivedere”. Anche per Simone Pelloni, sempre della Lega, “con l’emergenza il sistema sociosanitario regionale è andato in crisi e va quindi completamente ripensato”.

Al contrario, per Lia Montalti (Pd) “il bilancio regionale è stato gestito in maniera corretta, compresa la parte riservata al welfare”.

Valentina Castaldini (Forza Italia) ha invece criticato l’assenza in commissione dell’assessore competente.

Anche Silvia Piccinini (Cinquestelle) ha lamentato l’assenza di una relazione di sintesi sui temi collegati alla commissione.

*Foto dell’articolo tratta dalla pagina Facebook di Ottavia Soncini