Ravenna. Progetto Quadrilatero al via, assessore Cameliani e Mambelli (La Gardèla): “Possibile modello turistico”

Nella serata del 16 giugno 2020, in seguito all’autorizzazione di Suap è partito a Ravenna il Progetto Quadrilatero. Una sorta di ‘miracolo’ realizzato dall’amministrazione comunale di Ravenna che, nell’arco di due settimane, ha realizzato un lavoro che avrebbe normalmente impiegato mesi. Il Progetto Quadrilatero consentirà agli esercizi pubblici siti in vie particolarmente strette e solitamente adibite alla circolazione di mezzi e persone di ampliare i propri posti a disposizione sul suolo pubblico, potendo contare e garantire il rispetto delle norme di sicurezza attualmente in auge. Gli esercizi pubblici di via Ponte Marino, via 4 Novembre, Piazza Costa e Vicolo Gabbiani, con i seguenti locali e rispettivi gestori coinvolti sono: La Gardela (Mauro Mambelli), Furfanti (Giangrandi Michele), Fresco Cafè (Gorini Massimo), Mariani (Bucci Maurizio), Il Cappello (Turchetti Monica), Costa Cafè (Dal Fiume Dino), La Bottega di Felice (Greco Roberto), Il Mare di Felice (Greco Roberto), Mercato Coperto (Bassi Beatrice) e Babaleus (Gentile Massimiliano).

Massimo Cameliani

L’assessore Massimo Cameliani ha espresso la sua soddisfazione in merito all’avvio del progetto: “Confermo che il Progetto Quadrilatero è stato autorizzato entro le 18 e tutti i permessi sono stati concessi. Colgo l’occasione per dire che anche piazza Kennedy ha chiesto l’ampliamento di posti su suolo pubblico per il ristorante Scaì, Fellini ScalinoCinque e Bar Kennedy. Sarà ampliata anche via Rasponi, in particolare il tratto da piazza dell’Aquila e piazza Kennedy che vedrà due bar a disporre posti in suolo pubblico. Anche via Agnello ha avuto ampliamento ed è un angolo molto carino a mio avviso. E’ opportuno sottolineare che le piazze che hanno ampi spazi davanti richiedono pratiche di sicurezza più semplici, necessitando ‘solamente’ del parere Ufficio Viabilità e non anche dei Vigili del Fuoco e del 118. I locali e le zone interessate dal Progetto Quadrilatero invece richiedono un progetto congruo in caso di emergenze sanitarie”.

La cittadinanza sembra aver reagito bene a queste prime prove in vista del weekend: “Ho registrato commenti positivi dalla maggior parte della cittadinanza ravennate” asserisce Cameliani, scendendo maggiormente nei particolari: “Molte persone pensano di andare a cena con gli amici la sera in città piuttosto che al mare. Un nuovo modo per far fronte a questa situazione del tutto particolare. Le cose nuove inizialmente devono carburare, ma sono convinto che partiranno in grande, anche grazie all’arrivo dei turisti dal nord Europa. La cena all’aperto piace molto da quelle parti. In questi giorni sono state fatte le prove generali del primo weekend e il comune di Ravenna ha dato le autorizzazioni il prima possibile”.

A fare eco alle parole di Cameliani quelle di Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio Ravenna e Vice Presidente con delega al Turismo di Confcommercio Emilia-Romgna nonché gestore del ristorante La Gardèla: “Siamo in dirittura d’arrivo sostanzialmente. Stiamo scaldando i motori lavorando con anticipo su come disporre al meglio i tavolini e le strutture del locale in modo da stuzzicare la curiosità dei clienti in vista del weekend. Ogni giorno apprendiamo qualcosa in più ricevendo segnali che definirei modestamente incoraggianti, con l’arrivo di persone dalla provincia e dalla zona emiliano romagnola, ma anche da fuori Regione”.

Mauro Mambelli

In merito al Progetto Quadrilatero, Mambelli ci fornisce un quadro positivo: “Con i colleghi e gli addetti ai lavori di tutte le realtà abbiamo stretto un accordo molto producente. La Gardéla non opererà invasioni di campo e inizierà una ‘piccola’ attività serale (sotto al porticato di Casa Melandri allestiamo alcuni dei tavolini extra, sin ora il meteo ci ha dato una mano) che potrebbe diventare grande. Mi spiego: il Progetto Quadrilatero penso sia in grado di attrarre molto turismo e diventare un modello virtuoso preso ad esempio da altre realtà. Dalle ore 17 alle 2 le realtà inserite nel Progetto Quadrilatero avranno il tempo di allestire i tavolini e poi rimuoverli ove necessario. Penso, ad esempio, a via Ponte Marino e via IV novembre: in queste vie entro le 2 di mattina gli oggetti andranno portati via. Mentre in piazza Costa e nel vicolo Gabbiani, ad esempio, una parte dei tavoli può restare fissato mentre un’altra parte va rimossa. Ci avviamo a un periodo dell’anno dove i clienti non amano cenare al chiuso e quindi sarà fondamentale la gestione all’aperto… sperando anche nel meteo”.

Tavolini del ristorante La Gardèla davanti alla Casa Melandri in via Ponte Marino a Ravenna

A cura di Alessandro Bucci