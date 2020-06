Coldiretti Ravenna. Proseguono lavori cantiere via Lunga, Giovannini: “Maggior sicurezza per tutti”

“Con l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza della via Lunga e la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra le strade provinciali ’Delle Ripe-Bagnara’, ’Molinello’ e la stessa ’Via Lunga’, si sta per concludere positivamente un lungo percorso partecipato che, grazie agli interventi programmati e condivisi, garantirà al contempo più sicurezza sulla strada a beneficio di tutta la comunità e una viabilità più idonea a servizio delle attività economiche ed agricole”.

Così Francesco Giovannini, Presidente della Sezione Coldiretti di Bagnara di Romagna commenta l’attesa apertura del cantiere “che mira a dare finalmente risposta a quelle necessità avvertite da decenni dalla nostra comunità, ripristinando, con le dovute limitazioni, anche il doppio senso di marcia sulla via Lunga”. Un progetto che parte con piena soddisfazione di tutti gli attori coinvolti, riconosce Coldiretti, e che è frutto di una sinergia concreta e positiva tra le istituzioni coinvolte, Amministrazione di Bagnara di Romagna ovviamente, ma anche Provincia di Ravenna e Comune di Solarolo, e i vari portatori di interesse.

“La capacità di ascolto degli enti, così come l’azione propositiva del mondo economico e agricolo – afferma Giovannini – sono gli aspetti che hanno caratterizzato questo lungo percorso propedeutico all’avvio del cantiere. Ringraziamo perciò le istituzioni pubbliche, che hanno saputo accogliere e far proprie le nostre istanze. L’auspicio, ora – conclude il Presidente della locale Coldiretti – è che le opere procedano nei tempi prestabiliti al fine di avere la nuova viabilità operativa per quando, con l’avvio della vendemmia, il traffico sarà ovviamente più sostenuto. Questa sarà la prova del nove della ‘nuova via Lunga’ e come Coldiretti confidiamo che l’arteria possa superarla a pieni voti”.