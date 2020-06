Confcommercio Ravenna. Delivera, la soluzione per semplificare le consegne di cibo (anche da asporto)

Confcommercio provincia di Ravenna ha stretto un nuovo accordo di collaborazione con Areca System per la gestione del delivery attraverso la piattaforma lanciata dall’Agenzia web Netrising, con il gruppo Custom. La soluzione denominata Delivera è un App che garantisce un semplice servizio di take away e di delivery, oltre che, dove possibile, anche servizio al tavolo.

Il servizio si articola attorno a cinque asset fondamentali:

– zero commissioni a differenza di altri importanti player di mercato del mondo delivery;

– totale rispetto delle distanze con garanzia di una gestione ottimale di ordini e consegne;

– menù digitale multi-lingua in totale sicurezza evitando l’alternativa del menù cartaceo;

– connessione e interfaccia con le stampanti per comande Custom per la stampa diretta degli ordini;

– modulo pagamenti per una gestione totale del servizio in modalità contactless in accordo con Nexi attivando il servizio Xpay Easy a condizioni particolarmente vantaggiose inserendo nella registrazione in codice promo “delivera”.

In particolare, Delivera si caratterizza anche per le sue due versioni: la prima è Delivera Web, rivolta principalmente a tutte le realtà che hanno clienti presenti direttamente all’interno di strutture ricettive i quali potranno ordinare e prenotare senza l’obbligo della registrazione, mentre la seconda è Delivera App, rivolta a tutte le persone che potranno prenotare e, quindi, ordinare prodotti e servizi direttamente da casa per, poi, recarsi a ritirarli direttamente presso i negozi. Quest’ultima prevede anche la funzione marketing potendo inviare notifiche push a tutti i clienti registrati.

Delivera può essere usata da hotel e stabilimenti balneari con tanto di menù organizzato su più livelli di categorie e prodotti, immagini di anteprima e un riepilogo ordine intuitivo e modificabile.