Ravenna, Molino Spadoni debutta nel settore della birra artigianale con il brand “Birrificio del Molino”

Molino Spadoni, specialista dei cereali dal 1921, ha deciso di mutuare la sua lunga esperienza nella lavorazione dei cereali anche nella birra lanciando il nuovo marchio “Birrificio del Molino” con cinque diverse ricette, già sperimentate con successo all’interno dei ristoranti Casa Spadoni. Ora la gamma è pronta a debuttare in diverse insegne. Il birrificio ha sede a Reda di Faenza, a pochi chilometri dalla sede storica di Molino Spadoni a Coccolia, a riprova di come il progetto sia fortemente legato alla casa madre, a garanzia di una qualità superiore data dalla expertise aziendale sulle materie prime e sulla loro trasformazione. L’impianto ad alta automazione vanta una sala cotte dalla capacità di 2.000 litri e una linea di imbottigliamento di circa 2.000 bottiglie/ora. La capacità annua è pari a 1.600 ettolitri, per cui è da considerarsi di nicchia se si pensa che una birra può essere definita artigianale quando la produzione massima non supera i 200.000 ettolitri/anno.

Cinque sono le tipologie di birre artigianali del Birrificio del Molino, tutte crude, non pastorizzate, non microfiltrate, a media gradazione (tra i 5 e i 6,5 gradi), sulla base dei migliori malti presenti sul mercato, la cui durata di conservazione è garantita dal naturale processo di rifermentazione in bottiglia. Sono, in ordine di intensità: BIONDA GOLDEN ALE, erbacea e floreale; ROSSA AMBER ALE, dai sentori caramellati; IPA INDIA PALE ALE, con 6 luppoli e dalle note tropicali; BLANCHE con grani antichi Senatore Cappelli e l’aggiunta di zenzero e curcuma; DOPPIO MALTO BLOND ALE, con sentori di pepe rosa. I formati disponibili sono 33cl, 50cl e 66cl.

Le confezioni rimandano esplicitamente a Spadoni proprio per ricordare come la storia di uno dei principali molini italiani sia garanzia di eccellenza nella scelta e lavorazione delle materie prime impiegate. Queste ricette, infatti, si rivolgono a un pubblico di amatori della birra artigianale che potranno godere della comodità di trovare anche in Grande Distribuzione un prodotto premium. Una passione sempre più sentita, dimostrata da un mercato florido, che nel 2019 è cresciuto dell’1,8%.