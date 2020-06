Torna Marina, la app per condividere l’ombrellone in spiaggia

Torna per il quarto anno consecutivo Marina, la app che permette di prenotare l’ombrellone in spiaggia. Marina dà ai clienti stagionali la possibilità di mettere a disposizione il loro ombrellone nei giorni in cui non lo utilizzano e ai bagnanti di prenotarlo online in tutta sicurezza, lo stagionale riceverà buoni acquisto per prodotti e servizi nello stabilimento balneare.

“In questa situazione di incertezza dovuta al Covid-19 – spiegano gli ideatori della app, un team di ragazzi di Gambettola – lo sharing di Marina assume un ruolo importantissimo per i gestori balneari: diventa fondamentale infatti ottimizzare i posti spiaggia, rivendere l’ombrellone stagionale quando questo non viene utilizzato dal proprietario, aumentare gli introiti del bar e assicurare un ingresso contingentato e sicuro ai clienti”.

L’idea è nata nell’incubatore digitale CesenaLab all’interno del quale il team ha sviluppato la piattaforma grazie ai consigli dei gestori e al programma di accelerazione “Upidea Startup Program” patrocinato da LUISS ENLABS e Confindustria, per cui sono stati selezionati tra le 10 idee più interessanti della regione Emilia Romagna nel 2018.

Gli stagionali possono ovviamente condividere il proprio ombrellone senza preoccupazioni, dato che la normativa impone ai gestori la sanificazione quotidiana e ad ogni cambio di utilizzo di ogni lettino. Un modello che crea vantaggi per tutti e che in questa momento difficile viene incontro alle esigenze di ogni utente, incentivando allo stesso tempo le attività del territorio e affiancandole in questa tanto sperata e attesa ripresa. L’applicazione è attiva dal 2017 ed ha riscosso molto successo nella scorsa stagione in riviera romagnola e in Versilia, raggiungendo numeri davvero significativi: oltre 30.000 download, 150 stabilimenti.