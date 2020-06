Ravenna, inaugurata la nuova gestione del Bar Ristorante Roma di Nicoletta Molducci

Nicoletta Molducci, già proprietaria dell’Osteria dei Battibecchi, ha inaugurato la nuova gestione del Bar Ristorante Roma, attività già conosciuta nel territorio ravennate in quanto locale storico aperto nel 1877 nell’antica Piazza Vittorio Emanuele ora Piazza del Popolo, nel cuore di Ravenna. Il Roma non si occuperà solamente di caffetteria ma servirà pranzo e cena con un servizio di ristorazione continuativo dalle 11 alle 23. Al primo piano del ristorante si trovano tre sale con affaccio su Palazzo Merlato e Palazzetto Veneziano da cui si può godere della vista della Piazza principale della città.

All’inaugurazione erano presenti: l’Assessore Giacomo Costantini, il Presidente della Confesercenti di Ravenna Mauro Tagiuri insieme con il Presidente Onorario Confesercenti Roberto Manzoni ed il funzionario Riccardo Ricci Petitoni. “Il Bar Ristorante Roma è un luogo storico e simbolico per Ravenna ed i ravennati. La gestione in capo a Nicoletta Molducci è sinonimo di qualità e professionalità. A lei e a tutto lo staff i migliori auguri di buon lavoro da parte dell’Associazione” si legge in una nota di Confesercenti.