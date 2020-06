Cia Romagna. Nuovi uffici a Bagnacavallo in via Silvio Pellico: ecco tutti i servizi

A Bagnacavallo la sede di Cia Romagna è stata trasferita da via Fiume a via Silvio Pellico 2/G. Gli uffici sono spaziosi e accoglienti, facilmente accessibili, anche per la disponibilità dei parcheggi.

Cia Romagna, dalla fusione avvenuta a dicembre 2017 delle Cia delle province di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, ha avviato una riorganizzazione a più livelli, da quello politico a quello tecnico, dalla rappresentanza territoriale ai servizi alle imprese e alle persone (agricoltori e non). Fra gli obiettivi: innovazione nella rappresentanza e nei servizi; supporto e risposte in linea con le nuove necessità con due punti ben saldi: la tutela del reddito degli agricoltori e l’affermazione del ruolo dell’agricoltura.

La nuova sede a Bagnacavallo – zona che fa parte delle aree agricole per eccellenza del territorio – rientra nel percorso tuttora in essere volto ad ampliare e aggiornare i servizi per rispondere al meglio alle esigenze e ai nuovi bisogni degli agricoltori associati e di tutti i cittadini.

Molteplici i servizi erogati: Centro di assistenza agricola (Caa), per ad esempio: domanda Pac, domanda danni da selvaggina, richieste contributo vigneto, Psr, insediamenti giovani, finanziamenti regionali); Centro di assistenza fiscale (Caf), per ad esempio 730, unico, Red, Isee, successioni; Patronato Inac, per ad esempio: pensioni, invalidità, sostegno al reddito.

Fra i diversi servizi, ora Cia Romagna è, tra gli altri adempimenti, in piena campagna redditi e fornisce a tutti i cittadini (non solo agli agricoltori), l’assistenza necessaria per la compilazione del modello 730, effettuando le verifiche di eventuali rimborsi e/o crediti potenzialmente esigibili. Il Caf di Cia Romagna, sempre per tutti i cittadini, effettua anche gli adempimenti legati a imposte, bonus e incentivi, quali per esempio il rilascio dell’Isee, assegni familiari, reddito di cittadinanza, successioni e altri ancora. Con la promozione “Porta un amico” verrà riconosciuto uno sconto del 10% sulla compilazione.

La sede di Cia Romagna a Bagnacavallo risponde allo 0545 63888. Gli uffici sono aperti al pubblico lunedì e martedì dalle 8.30 alle 12.30; giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Il Tecnico è presente il martedì mattina e il giovedì pomeriggio. Occorre chiamare la sede per prenotare un appuntamento.