Festa Cozza di Marina di Ravenna. Laboratorio virtuale dedicato ai bambini con la favola ecologista di Cozzetta

In occasione della Cozza in Festa, la Condotta Slow Food Godo Bassa Romagna organizza in collaborazione con la Condotta di Ravenna un laboratorio virtuale dedicato ai bambini con una favola ecologista.

“Il racconto scritto da Barbara Bellinelli e letto da Ilenia Senni, socie della Condotta, ha come protagonista Cozzetta, una piccola cozza che attraverso varie peripezie incontra alcune tartarughe malate, che hanno ingerito rifiuti in plastica abbandonati nel mare.

Ai bambini, aiutati dai loro genitori o dai loro nonni, Slow Food propone di vedere il video e fare dei disegni ispirati al racconto e al mare in generale.

I disegni dovranno essere inviati entro sabato 27 giugno via email a slowfoodbassaromagna@gmail.com oppure (mandare una foto) via WhatsApp a 3474524084 . I lavori saranno tutti pubblicati sui canali (sito, pagina facebook, ecc) della Condotta Slow Food Godo Bassa Romagna e Condotta di Ravenna. I migliori saranno premiati.