L’annuncio del Premier Conte: a Ravenna il più grande centro al mondo di cattura e stoccaggio di Co2

“A Ravenna nascerà il più grande centro al mondo di cattura e stoccaggio di Co2”. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella conferenza stampa tenuta al termine degli Stati generali dell’Economia a Roma. “Avremo l’energia blu e l’idrogeno integrati”, ha aggiunto il Premier.

Durante la conferenza stampa Conte ha parlato di tre direttrici:

– modernizzare il Paese

– lavorare ad una robusta transizione energetica

– lavorare per un’Italia più inclusiva.

All’interno della seconda direttrice sono stati menzionati i seguenti progetti: Impresa 4.0Plus, con cui si renderanno strutturali tutti gli incentivi e le agevolazioni per le imprese a spiccata propensione verso innovazione e green, quindi intelligenza artificiale e blockchain; i distretti dell’economia circolare, spazi industriali per realizzare progetti per abbandonare i combustibili fossili e passare alla rinnovabili. Occorre coerenza: non si possono avere dubbi per parchi eolici, solari e fotovoltaici ed energia idrica. A Ravenna nascerà il più grande centro al mondo di cattura e stoccaggio di CO2, si avranno energia blu ed idrogeno integrale.

Margotti (PD): bene il centro di cattura e stoccaggio di CO2 a Ravenna annunciato dal Presidente Conte, serve il coinvolgimento di tutto l’indotto ravennate

“Siamo molto soddisfatti e auspicavamo da tempo la conferma per la realizzazione del centro di stoccaggio di CO2 (il più diffuso dei gas serra responsabili dei cambiamenti climatici) a Ravenna, conferma arrivata ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa al termine degli Stati Generali. Ravenna ha tutte le carte in regola per cogliere questa sfida e credere nel percorso di transizione energetica, che saremo in grado di mettere a disposizione di tutto il nostro Paese. A conferma di ciò è utile ricordare le due importanti manifestazioni che si svolgono a Ravenna, REM e OMC, che già da diversi anni pongono in evidenza le nuove sfide legate all’energia. Dentro a questo progetto serve il coinvolgimento di tutto l’indotto ravennate, un grande patrimonio di professionalità, tecnologia e specializzazione riposto nei lavoratori e nelle imprese del distretto energetico.