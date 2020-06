“Fare turismo in Italia” in diretta facebook dal Fantini di Cervia, Lorenza Bonaccorsi del MIBAC

Proseguono gli Incontri live del Fantini Club, in diretta sulla pagina Facebook@fantiniclub, sul canale Youtube Fantini Club, e sulla pagina eventi del sito fantiniclub.com.

“Fare turismo in Italia” è il tema dell’incontro in programma martedì 23 giugno alle ore 19.00.

Il giornalista Lorenzo Dallari ne parlerà insieme ad illustri ospiti:

– Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria dello stato del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,

– Giammaria Manghi, Capo segreteria politica della presidenza della regione Emilia Romagna,

– Alessandro Sozzi, Commercial & HR Director dell’Aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì,

– Giovanni Palazzi, Amministratore delegato di StageUp, società specializzata nella consulenza e advisoring del leisure time,

– Claudio Fantini, patron del Fantini Club.

