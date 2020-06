Ravenna. Laboratorio Aperto: talk online sui progetti innovativi per il turismo

Mercoledì 24 giugno, dalle 11 alle 12, sulla piattaforma Zoom avrà luogo un talk dedicato al turismo e finalizzato a presentare i progetti finalisti dell’hackathon online, una vera e propria maratona su web, svoltasi dal 30 aprile al 2 maggio, per trovare soluzioni, idee e strategie per uscire dalla crisi causata dal Covid-19 e guardare oltre, sviluppando forme e declinazioni innovative legate alla promozione turistica.

Il programma del talk prevede l’introduzione di Giacomo Costantini, assessore al Turismo e smart city e l’intervento di Emma Taveri, imprenditrice esperta in destination marketing e management ad impatto sociale, con esperienza internazionale per importanti brand del travel (TripAdvisor, World Travel Market, TTG).

I progetti finalisti sono: per la sezione Hospitality, Tueke, un progetto innovativo che inverte il flusso della domanda e dell’offerta nelle prenotazioni alberghiere, mettendo il viaggiatore in condizione di “scegliere” il prezzo della struttura e permettendo alla struttura di “scegliere” i clienti;

per la sezione Destinazioni, Fattore WOW, teso a scoprire luoghi “WOW” nelle vicinanze, grazie al suggerimento degli utenti che quei luoghi li hanno a cuore e alla tecnologia che riuscirà a mixare gli interessi degli utenti ai contenuti offerti per proporre itinerari esclusivi, e MoVan, un’esperienza di viaggio adventure a bordo di van “storici” rivisitati in chiave green; si tratta di un’idea di viaggio sostenibile, lontano dalle rotte principali e dai tradizionali mezzi di spostamento.

Per la sezione Musei e Cultura, sarà presentato il progetto PasspARTout, un’esperienza gamificata per piccoli esploratori della cultura, con cui i bambini possono scoprire luoghi ed istituzioni della cultura attraverso un’app game.

Per iscrizioni su piattaforma Zoom:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/5215923914518/WN_zZWkeSJbSa2ZeFPolg0LXA

Per informazioni: https://laboratorioapertoravenna.it/turismo-e-innovazione-lesperienza-di-hack-for-travel/

https://www.facebook.com/events/261988295058319/