Torna MADRA Ravenna: domenica 28 giugno il secondo appuntamento del 2020, il primo dopo la ripartenza

Domenica 23 febbraio 2020 debuttava la XII edizione di MADRA, la mostra-mercato agricolo domenicale di Ravenna che tradizionalmente tiene compagnia ai ravennati e ai visitatori della città sei domeniche all’anno, quattro nel periodo inverno-primavera e due in autunno. Dopo quella prima domenica arrivava il ciclone Coronavirus e il mercato di MADRA non si poté più tenere.

Ora la fase più acuta della pandemia è superata, tutte le attività sono ripartite con un occhio alla sicurezza e perciò gli organizzatori ripropongono MADRA per domenica 28 giugno secondo le consuete modalità, con in più tutte le misure di cautela richieste dalla situazione, a partire dal giusto distanziamento, per la tranquillità di tutti. Per questo motivo la prima domenica vedrà sotto i portici un numero limitato di bancarelle.

Il ritorno di MADRA è un segnale importante soprattutto per gli agricoltori che possono riproporre i loro prodotti in città offrendo a Ravennati e visitatori della città il piacere a tutti di fare un salto in centro a curiosare e ad acquistare i frutti della terra fra le bancarelle e di godere di questa festa all’insegna dei sapori e della stagionalità dei prodotti del territorio.

MADRA è promossa dalle organizzazioni agricole CIA, Coldiretti,Confagricoltura, Copagri e si svolge nel centro della città sotto i portici di Via Gordini e Via Corrado Ricci (dalle 10 alle 19). Proporranno la loro merce le bancarelle degli agricoltori locali con l’esposizione/vendita dei prodotti di stagione. Cittadini e visitatori si troveranno a passeggiare tra prodotti sani, freschi, buoni, in un vero e proprio percorso enogastronomico alla scoperta dell’arte della campagna nel cuore della città. Percorso che arriva fino alla tavola. Continua, infatti, l’iniziativa “Il buono della terra al ristorante”, che vede coinvolti molti ristoranti del centro i quali propongono piatti preparati con i prodotti del mercato di MADRA e vini del territorio.

L’organizzazione è di Tuttifrutti, con la compartecipazione del Comune di Ravenna, il patrocinio della Provincia, il contributo della Camera di Commercio e la collaborazione speciale con Slow Food Ravenna.

Maggiori informazioni su: www.madraravenna.it