Domenica 28 giugno Fiera del Baratto in Piazza Medaglie d’oro a Ravenna

Domenica 28 giugno dalle ore 17 alle 19 in Piazza Medaglie d’oro si tiene la Fiera del Baratto organizzata dall’Ass. Ricircolo e dal Centro Sociale La Quercia con il sostegno di CittAttiva e Villaggio Globale.

Sarà possibile portare e cercare abbigliamento e accessori, giochi, libri, oggetti per auto, casa e animali. Nella Fiera del Baratto chi porta oggetti li conferisce agli organizzatori e riceve dei buoni. Tutto il materiale ricevuto viene messo in esposizione in modo che possa essere scelto e preso con i buoni. Non è quindi necessario organizzare un proprio stand o tavolino, ci pensano gli organizzatori.

La Fiera seguirà le normative di sicurezza: tutti i partecipanti potranno accedere a turno o comunque a distanza e solo con guanti e mascherine.

A Ravenna la Fiera del Baratto, creata da CittAttiva, è ormai una tradizione: la prima è stata realizzata il 6 Gennaio 2009. Dopo anni di edizioni presso i Giardini Speyer, un gruppo di volontari di CittAttiva si è attivato in maniera autonoma e l’ha portata in Piazza Medaglie d’oro.

Il baratto è una importante pratica di auto-sostegno tra le famiglie, che semplicemente passandosi oggetti possono risparmiare e aiutarsi. E’ inoltre una pratica di sostenibilità ambientale perché solo riducendo i consumi si possono ridurre anche i rifiuti e le emissioni della produzione.

Per Info: 340 4819387