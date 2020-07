Cervia ringrazia la città di Bolzano per il dono di 1500 piante

Il Comune di Bolzano ha regalato a Cervia Città Giardino oltre 1500 piante per ripristinare nella Rotonda Cadorna il giardino Arcobaleno, tema dell’edizione 2020 della manifestazione.

La città altoatesina è amica di vecchia data della città del sale, in quanto partecipa alla manifestazione da oltre 20 anni.

Anche quest’anno, in questa particolare edizione dell’evento, non ha voluto mancare di far sentire a Cervia la sua vicinanza e la sua presenza. Il giardino alla Rotonda Cadorna, come gli altri, è stato allestito dal Servizio Verde del Comune di Cervia, prima del termine del lockdown, ma la maggior parte della materia prima è stata fornita dalle città e dalle aziende ospiti.

I colorati raggi arcobaleno dell’area verde dedicata a Bolzano sono formati da Begonia rossa, Tagete patula semplice giallo, Senecio cineraria grigia, Petunia blu e Agerato, Begonia rosa e Petunia surfinia bianca. Al centro, l’albero della vita in segno beneaugurante per il futuro di tutti.

“Il giardino dedicato a Bolzano – dichiara la delegata al Verde Patrizia Petrucci – rappresenta la serenità di cui tutti abbiamo bisogno dopo la difficoltà dei mesi passati. A nome di tutta la città ringrazio il Comune dell’Alto Adige per la generosa donazione che ci ha permesso di allestire uno dei punti strategici di Milano Marittima. L’auspicio è di ritrovarci il prossimo anno, qui a Cervia, con Bolzano e le altre realtà che partecipano alla nostra importante manifestazione”.

Gli allestimenti di Cervia Città Giardino sono visitabili fino alla fine di settembre.