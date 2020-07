Luca Michieletti nuovo segretario provinciale dell’Ugl Chimici di Ravenna

Il segretario nazionale Ugl Chimici, Luigi Ulgiati, ha nominato Luca Michieletti, 57 anni, laureato, forte di 25 anni di esperienza sindacale, impiegato Eni a Ravenna, nuovo segretario provinciale di Ravenna della categoria Chimici, Energia, Tessili e Carta, con delega all’intrattenimento delle relazioni sindacali , nonché autorizzato a siglare accordi e verbali nel settore di competenza.

Nel corso degli ultimi anni il sindacato Ugl è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore all’interno dei luoghi di lavoro, radicandosi nel comparto industriale e affrontando i cambiamenti del mondo del lavoro, confrontandosi con la parte datoriale anche nell’arco della crisi economica prima e dell’emergenza sanitaria in corso.

“La federazione Ugl Chimici rappresenta circa 20 contratti di lavoro e molti settori, si pensi a quello chimico farmaceutico, sono in fase di crescita come produzioni, manodopera e fatturato. Puntiamo al rafforzamento dei posti di lavoro, alla difesa dei diritti e interagiamo con enti locali e istituzioni per accompagnare il territorio verso la ripresa economica”: commenta il segretario territoriale dell’Ugl di Forlì-Cesena-Rimini e Ravenna Filippo Lo Giudice, che si congratula con Luca Michieletti per l’incarico affidatogli e augurandogli: “buon lavoro”.

“Viviamo in un mondo in profonda trasformazione che riguarda anche e soprattutto il lavoro nell’industria che va sempre più verso la digitalizzazione e l’automazione. E’ questa la sfida futura della nostra organizzazione perché il sindacato deve essere in grado di confrontarsi con le parti in una dimensione sempre diversa per continuare a garantire i diritti dei lavoratori. Un mandato, per noi, irrinunciabile”: commenta il neo reggente provinciale dell’Ugl Chimici di Ravenna, Luca Michieletti.