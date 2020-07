Unioncamere Emilia-Romagna: incontri sulla rete per fare affari in Qatar

Unioncamere Emilia-Romagna, partner della Rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con le Camere di commercio della regione, promuove l’evento Virtual – Qatar Matchmaking Event 2020.

Si tratta di B2B virtuali che si svolgeranno martedì 7 luglio.

L’evento è organizzato da EEN Qatar/Qatar Development Bank e si pone l’obiettivo di radunare aziende, distributori e attori chiave per discutere su potenziali partnership future, nonché di sensibilizzare sempre più le imprese sulle capacità del settore manifatturiero in Qatar. I settori di riferimento sono: plastiche e pet; edilizia e materiali da costruzione.

La partecipazione è gratuita. E’ possibile effettuare online la registrazione agli incontri bilaterali inserendo un proprio profilo aziendale, in lingua inglese, entro il 7 luglio nel sito ufficiale dell’evento https://made-in-qatar-2020.b2match.io/ Nella sezione: REGISTER NOW indicare come SUPPORT OFFICE di riferimento: Unioncamere Emilia-Romagna.

Le aziende registrate potranno richiedere incontri consultando il catalogo online direttamente dalla piattaforma e selezionando i partner internazionali più interessanti per il proprio business.

Per informazioni e assistenza nella procedura d’iscrizione e richiesta incontri: Unioncamere Emilia-Romagna Enterprise Europe Network SIMPLER e-mail: simpler@rer.camcom.it