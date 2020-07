Fondazione Cassa Ravenna. Interventi sociali e iniziative di sviluppo sul territorio del Comune di Faenza

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri, ha approvato, nel bilancio relativo all’esercizio 2019, anche vari interventi di natura sociale, nella salute pubblica e per le attività sportive per iniziative relative al territorio del Comune di Faenza.

Di rilievo l’impegno complessivo degli ultimi, difficili, 18 anni, 2001 – 2019, con ben 377 progetti complessivamente sostenuti e tre milioni 761.500 € di erogazioni, di cui in particolare, nel 2019, sono stati finanziati 8 specifici progetti, pari a 86.500,00 €.

Crescente, in questa ancora difficile fase economica, l’attenzione della Fondazione ai bisogni sociali delle categorie più deboli. L’aumento della vita media ha portato ad un incremento del numero delle persone anziane ed alla conseguente moltiplicazione di richieste di prestazioni e servizi adeguati a questa fascia d’età. La Fondazione ha sostenuto l’Azienda pubblica di Servizi alla persona, Asp Romagna Faentina con l’acquisto di un nuovo pulmino per trasporto degli ospiti delle Case Protette e l’Associazione Maria Teresa Onlus con il Progetto Mare per l’assistenza anziani.

Prosegue poi il proficuo rapporto di collaborazione della Fondazione con l’Unione della Romagna Faentina, attraverso lo sviluppo dei servizi sociali dei Comuni del territorio Comunale, per trasporti e contributo affitti di famiglie e persone in difficoltà.

Di particolare rilievo la collaborazione con la Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, attraverso una rilevante erogazione per la riuscita Mostra “Picasso. La sfida della ceramica” e la Mostra Personale di Miquel Barce.

Importante il sostegno alla buona pratica sportiva come strumento d’integrazione attraverso il Faenza Futura Basket ex progetto femminile Faenza pallacanestro e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Disabili Faenza, con Abili Summer Camp 2019.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha sviluppato così nel territorio faentino un “valore” di maggiore civiltà e fini di alta utilità sociale, sempre attenta alle aspettative sociali e di crescita del territorio di riferimento.