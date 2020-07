BNL per MADEL Spa: 4 milioni di euro per finanziare investimenti industriali “green”

BNL Gruppo BNP Paribas ha predisposto un “positive loan” da 4 milioni di euro dedicato a Madel S.p.A., tra le realtà produttive italiane più interessanti sul mercato della detergenza domestica, industriale e per la cura del corpo. L’azienda è molto impegnata – attraverso i suoi processi produttivi – nella salvaguardia dell’ambiente, con attività che vanno dallo smaltimento differenziato dei rifiuti al riutilizzo degli scarti di fabbrica, sia plastici che liquidi, fino al riciclo dell’acqua calda proveniente dal processo industriale per migliorare l’efficienza energetica di tutto lo stabilimento; la parte residua di energia che viene acquistata esternamente proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

Il “positive loan” di BNL, in particolare, premia proprio questi comportamenti virtuosi, prevedendo condizioni che diventano ulteriormente migliorative per l’azienda al raggiungimento di precisi obiettivi di sostenibilità. Nel caso di Madel, saranno oggetto di valutazione gli interventi mirati ad una riduzione dei consumi di plastica ed un ulteriore efficientamento dei consumi energetici.

Il supporto di BNL ad una realtà “green” come Madel, in forte crescita e diffusione con oltre 300 marchi conosciuti e presenti nella grande distribuzione e nel commercio al dettaglio, rientra pienamente nell’impegno della Banca a favore del settore produttivo del Paese e rende l’azione di BNL ancora più significativa in un momento delicato per l’industria e per il commercio come quello attuale di ripartenza e rilancio delle attività post Covid-19.

BNL è partner delle imprese – piccole, medie e grandi – e delle rispettive filiere produttive sia per le esigenze legate alla quotidianità dell’attività sia nei momenti di crescita in Italia e sui mercati internazionali, grazie all’expertise del Gruppo BNP Paribas che con i suoi specialisti è direttamente presente in 72 paesi nel mondo. La Banca è inoltre al fianco degli imprenditori sul fronte della sostenibilità per declinare la crescita con il rispetto per l’ambiente, la società tutta e per un’economia reale sana ed attenta. BNL sta infatti realizzando numerosi “positive loan” a favore delle imprese, per alimentare un circolo virtuoso in termini di sostegno ad una produzione industriale sostenibile, in linea con la strategia di #PositiveBanking di BNL e di BNP Paribas che, attraverso il business, punta a generare un impatto positivo per un futuro migliore, con attenzione soprattutto alle nuove generazioni.

BNP Paribas ha stanziato ad oggi oltre 180 miliardi di euro in progetti che contribuiscono direttamente al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU. Dal 2016, inoltre, il Gruppo è partner della “World Bank” nell’emissione dei “Bonds for Sustainable Development” ed è leader, in Europa, nei “Green Bonds”. BNP Paribas è impegnata, inoltre, nel finanziamento delle energie rinnovabili con un nuovo target di 18 miliardi € al 2021 e ha recentemente preso nuovi impegni restrittivi nei finanziamenti al carbone, puntando ad un’uscita totale nel 2030 nei paesi Ue e nel 2040 in tutto il mondo. Il Gruppo già non finanzia aziende nell’estrazione e commercializzazione di shale oil, shale gas e petrolio dall’Artico, come anche quelle attive nel business del tabacco.