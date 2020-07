Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Erogati più di 2milioni e 873mila euro per lo sviluppo sociale del Comune di Russi

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri, ha approvato, nel bilancio relativo all’esercizio 2019, importanti interventi sociali relativi al territorio del Comune di Russi, in particolare fornendo crescente impulso a iniziative di socialità, per le nuove emergenze sociali ed i bisogni delle categorie più in difficoltà.

Di rilievo l’impegno complessivo degli ultimi, difficili, diciotto anni, 2001 – 2019, con ben 315 progetti complessivamente sostenuti e oltre 2.873.000,00 euro di erogazioni, di cui in particolare, nel 2019, sono stati finanziati 18 specifici progetti, pari a 46mila e 500 euro. Crescente, in questa ancora difficile fase economica, l’attenzione della Fondazione ai bisogni sociali delle categorie più deboli.

E’ proseguito nel 2019 il proficuo rapporto di collaborazione della Fondazione con l’Amministrazione Comunale, in particolare nei programmi di sicurezza sociale, con il progetto adolescenza, per l’incremento del patrimonio librario ed audiovisivo della nuova biblioteca, per il progetto Danza del Teatro Comunale, da segnalare nel 2019 la cerimonia di intitolazione di “Largo Plebiscito”.

E’ stato tra gli altri finanziato un particolarmente innovativo ed efficace progetto di sostegno ai programmi di sicurezza sociale locale. Nel Comune di Russi sono presenti diversi servizi sociali e socio sanitari rivolti non solo alla popolazione anziana ma anche a disabili, minori ed emarginati. Citiamo anche il Fondo a sostegno delle locazioni e per i giovani e il lavoro. Per l’Istruzione valorizzate le iniziative educative dell’Asilo Infantile e Scuola Materna Paritaria Alfonso Bucchi di Chiesuola di Russi.

Nel campo della promozione sportiva sostenute, tra le altre, le attività di potenziamento del settore giovanile del San Pancrazio, l’attività giovanile di baseball dell’ASD Goti e l’insegnamento dell’attività motoria e calcistica a ragazzi tra i 5 e i 18 anni, tramite l’Unione Sportiva Russi SSD.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha sviluppato così nel territorio della Città di Russi fini di alta utilità sociale, ha incrementato le buone pratiche del volontariato di qualità, di educazione alla legalità e ai valori della convivenza sociale e civile, attenta alle aspettative di crescita del territorio di riferimento.